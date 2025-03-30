Это очень вкусно: невероятный паштет из 3 ингредиентов для бутербродов на скорую руку

Сочетание моркови и яиц беспроигрышный вариант, который всегда вкусный и полезный. В частности, это касается и намазок на хлеб с этими ингредиентами.

Именно таким будет этот паштет из моркови. Продукты элементарные, которые есть на каждой кухне. Рецептом паштета из моркови и яиц делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также "Пасхальный венок": лучшего салата на Пасху не существует – гости будут умолять добавки и рецепта Паштет из моркови и яиц Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 4 Ингредиенты:

– 1 морковь;

– 2 яйца;

– 2 лука;

– соль, перец – по вкусу;

– масло для обжаривания. Приготовление: Морковь натрите на терке, а лук нарежьте кубиком. Разогрейте сковороду, налейте немного масла и обжарьте овощи.

Посолите их. По желанию добавьте специи – черный молотый перец, карри или хмели-сунели.

Яйца отварите, охладите и добавьте к овощам.

Перебейте ингредиенты в блендере до консистенции паштета. Готово, можно пробовать. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и эту морковно-сырную намазку.