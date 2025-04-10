Эта точно оставит незабываемое послевкусие: выпекаем паску "вареная сгущенка"

На эту Пасху попробуйте приготовить что-то новенькое, например, кулич со сгущенкой. Он обещает стать особенным угощением, которое непременно оставит незабываемые впечатления у всех, кто его попробует.

Рецептом кулича "вареная сгущенка" делится 24 Канал со ссылкой на @valeria.matrokhina. Поверьте, конечный результат приятно удивит. Читайте также Удается каждому: легендарный кулич от Дарьи Цвек – легкий видеорецепт Паска "вареная сгущенка" Время: 7 часов

7 часов Порции: 2 паски (10 и 12 сантиметров) Ингредиенты для кулича:

– 300 граммов муки (12 – 14% белка);

– 50 миллилитров молока;

– 30 граммов живых дрожжей;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки вареного сгущенного молока;

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли.



Для крема:

– 250 миллилитров холодных сливок 33%;

– 4 столовые ложки вареного сгущенного молока. Как испечь такой кулич: смотрите видео Приготовление: В теплое молоко добавьте дрожжи, 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки муки из общего количества. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на 30 минут, пока не появятся пузырьки.

Вареное сгущенное молоко смешайте со сметаной, слегка подогрейте, затем добавьте желтки, сахар и соль. Взбейте смесь блендером, пока она не посветлеет.

Добавьте туда половину муки, влейте опару, тщательно перемешайте лопаткой. Введите остальную муку и продолжайте замешивать в течение 3 – 5 минут.

Всыпьте разрыхлитель и охлажденное растопленное сливочное масло, снова вымешайте лопаткой еще 3 – 5 минут.

Белки взбейте миксером до устойчивых пиков, добавьте в тесто и осторожно вымешайте. Накройте емкость с тестом пленкой, оставьте в теплом месте на 3 – 5 часов.

В тесто, что подошло, по желанию добавьте изюм, орехи или цукаты.

Обомните тесто, разложите в формочки, заполните формочки не более чем наполовину. Дайте подняться примерно в 2 раза.

Паски поставьте в хорошо разогретую духовку до 175 градусов. Выпекайте 40 – 50 минут. Через 20 минут можно накрыть фольгой, если видите, что куличи начинают темнеть. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Дайте куличам полностью остыть и аккуратно срежьте верхушку, вырежьте сердцевину.

Для крема взбейте сливки со сгущенным молоком до устойчивых пиков – 5 – 7 минут.

Наполните серединку кулича кремом с помощью кондитерского мешка, верните верхушку на место и сверху украсьте остатками крема и по желанию добавьте еще декор. Приятного аппетита! Актуально тоже: дубайская паска, которая не может не впечатлить.