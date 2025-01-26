Эта паста спасет всегда: легкая закуска из свеклы, которая порадует итальянскими нотками

Свекла настолько универсальна, что ее можно готовить чуть ли не каждый день. Всегда найдутся дополнения, которые позволят подать к столу что-то совершенно новое.

Свекла и сыр – это дуэт, которые придаст вкусового колорита для любой трапезы. Особенно эта паста подходит с картошкой, но их можно найти и другое применение. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт портала Gotujmy.

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Рецепт пасты из свеклы и сыра

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 свекла;

– 200 граммов итальянского сыра;

– 1 столовая ложка хрена;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 2 зубчика чеснока

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Вымойте свеклу, заверните ее в фольгу и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение часа. После того, как свекла остынет, снимите кожуру и измельчите ее с помощью мясорубки. Разомните творог вилкой и добавьте к нему измельченную свеклу. Хорошо перемешайте. Добавьте измельченный чеснок, майонез, хрен и лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу.

Приятного аппетита!

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