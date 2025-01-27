Итальянская классика: готовим на ужин невероятно вкусную и простую "Карбонару" от Павы

Карбонара – интересный, но удивительно простой рецепт. Это классическое итальянское блюдо можно приготовить от начала до конца всего за 25 минут, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет быстрый и вкусный ужин.

24 Канал со ссылкой на украинского ресторатора Вадима Бжезинского (Павы) рассказывает, как приготовить вкусную пасту "Карбонара". Если тоже обожаете итальянскую кухню, то этот рецепт для вас! Читайте также Без яиц и муки: правильный рецепт картофельных драников, которые будут вкусными как никогда Паста "Карбонара" от Павы Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 200 граммов спагетти твердых сортов;

– 3 яичных желтка;

– 30 граммов пармезана;

– 120 граммов панчетта/подчеревок;

– оливковое масло;

– петрушка;

– соль, перец – по вкусу. Как приготовить "Карбонару": смотрите видео Приготовление: В подсоленной кипящей воде сварите спагетти – примерно 8 минут.

Отделите желтки от белка.

Сало или панчетту нарежьте и обжарьте до хрустящих шкварок.

Добавьте к желткам 1 столовую ложку вытопленного жира, оливковое масло, 20 граммов пармезана и 100 миллилитров отвара из пасты. Перемешайте.

Выложите пасту на теплую сковороду, добавьте соус из желтков и перемешайте. Соус должен немного загустеть.

Пасту выложите в тарелку, сверху посыпьте шкварками, натрите 10 граммов пармезана и посыпьте зеленью – петрушка или базилик. Buon Appetito, что с итальянского "вкусного"! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и пасту с креветками.