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17 февраля, 15:48
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Не оладьями едиными: еще одна вкусная идея, что приготовить из скисшего молока

Марта Касиянчук

Традиционно простокваша ассоциируется с приготовлением оладий или творога. Впрочем, существует множество других вариантов применений этого продукта.

Например, почему бы не испечь печенье, которое идеально подойдет к чаепитию. 24 Канал со ссылкой на Lady делится рецептом замечательного печенья на кислом молоке.

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Печенье на кислом молоке

  • Время: 45 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 0,5 литра кислого молока;
– 300 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 100 граммов маргарина;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– ванилин, сахарная пудра – по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте маргарин с мукой до образования однородной массы.
     
  2. Затем соедините яйца с кислым молоком и добавьте сахар.
     
  3. Тогда яично-молочную смесь добавьте к муке и маргарину, приправьте ванилином, добавьте разрыхлитель и хорошо перемешайте.
     
  4. Вымесите тесто, раскатайте в ровный пласт и с помощью форм или просто нарезав на квадраты, сформируйте печенье.
     
  5. Застелите противень пергаментом, положите на него печенье и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
     
  6. Когда печенье будет готовым – посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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