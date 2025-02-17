Например, почему бы не испечь печенье, которое идеально подойдет к чаепитию. 24 Канал со ссылкой на Lady делится рецептом замечательного печенья на кислом молоке.

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Печенье на кислом молоке

Время: 45 минут

45 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 0,5 литра кислого молока;

– 300 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 100 граммов маргарина;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яйца;

– ванилин, сахарная пудра – по вкусу.

Приготовление:

Смешайте маргарин с мукой до образования однородной массы.

Затем соедините яйца с кислым молоком и добавьте сахар.

Тогда яично-молочную смесь добавьте к муке и маргарину, приправьте ванилином, добавьте разрыхлитель и хорошо перемешайте.

Вымесите тесто, раскатайте в ровный пласт и с помощью форм или просто нарезав на квадраты, сформируйте печенье.

Застелите противень пергаментом, положите на него печенье и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Когда печенье будет готовым – посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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