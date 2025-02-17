Например, почему бы не испечь печенье, которое идеально подойдет к чаепитию. 24 Канал со ссылкой на Lady делится рецептом замечательного печенья на кислом молоке.
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Печенье на кислом молоке
- Время: 45 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 0,5 литра кислого молока;
– 300 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 100 граммов маргарина;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– ванилин, сахарная пудра – по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте маргарин с мукой до образования однородной массы.
- Затем соедините яйца с кислым молоком и добавьте сахар.
- Тогда яично-молочную смесь добавьте к муке и маргарину, приправьте ванилином, добавьте разрыхлитель и хорошо перемешайте.
- Вымесите тесто, раскатайте в ровный пласт и с помощью форм или просто нарезав на квадраты, сформируйте печенье.
- Застелите противень пергаментом, положите на него печенье и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Когда печенье будет готовым – посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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