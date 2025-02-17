Наприклад, чому б не спекти печиво, яке ідеально підійде до чаювання. 24 Канал з посиланням на Lady ділиться рецептом чудового печива на кислому молоці.

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Печиво на кислому молоці

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 0,5 літра кислого молока;

– 300 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів маргарину;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яйця;

– ванілін, цукрова пудра – до смаку.

Приготування:

Змішайте маргарин із борошном до утворення однорідної маси.

Потім з'єднайте яйця з кислим молоком та додайте цукор.

Тоді яєчно-молочну суміш додайте до борошна та маргарину, приправте ваніліном, додайте розпушувач та добре перемішайте.

Вимісіть тісто, розкотіть у рівний пласт і за допомогою форм або просто нарізавши на квадрати, сформуйте печиво.

Застеліть деко пергаментом, покладіть на нього печиво і відправляйте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Коли печиво буде готовим – посипте цукровою пудрою і подавайте до столу.

Смачного!

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