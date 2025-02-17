Наприклад, чому б не спекти печиво, яке ідеально підійде до чаювання. 24 Канал з посиланням на Lady ділиться рецептом чудового печива на кислому молоці.
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Печиво на кислому молоці
- Час: 45 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 0,5 літра кислого молока;
– 300 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 100 грамів маргарину;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– ванілін, цукрова пудра – до смаку.
Приготування:
- Змішайте маргарин із борошном до утворення однорідної маси.
- Потім з'єднайте яйця з кислим молоком та додайте цукор.
- Тоді яєчно-молочну суміш додайте до борошна та маргарину, приправте ваніліном, додайте розпушувач та добре перемішайте.
- Вимісіть тісто, розкотіть у рівний пласт і за допомогою форм або просто нарізавши на квадрати, сформуйте печиво.
- Застеліть деко пергаментом, покладіть на нього печиво і відправляйте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Коли печиво буде готовим – посипте цукровою пудрою і подавайте до столу.
Смачного!
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