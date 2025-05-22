Как у бабушки в детстве: готовим ароматное тертое печенье с клубникой

В детстве все мы любили смаковать тертый пирог с абрикосовым, клубничным джемом или свежими ягодами. Приготовить подобное можно и в виде печенья.

Тертое печенье с клубникой имеет волшебный аромат варенья и кардамона, который окутывает каждый уголок дома. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Food. Читайте также Лучший, чем в кондитерской: готовим невероятно нежный клубничный чизкейк Тертое печенье с клубникой Время: 2 часа 30 минут

2 часа 30 минут Порции: 6 Ингредиенты:

– 230 граммов масла сливочного 82%;

– 1 чайная ложка соли;

– 205 граммов сахара;

– 1 желток;

– 320 граммов муки;

– 8 столовых ложек варенья клубничного;

– цедра 1 лимона;

– 2 столовые ложки грецких орехов;

– 2 чайные ложки кардамона;

– сахарная пудра для посыпки. Приготовление: Смажьте маслом квадратную металлическую форму для выпечки и выстелите дно и две стороны длинными полосками пергаментной бумаги, оставляя сверху выступ около 2,5 сантиметров и загибая бумагу так, чтобы она плотно прилегала к форме.

В чаше стационарного миксера с насадкой-лопаткой смешайте масло, соль и сахар. Взбивайте на низкой скорости до однородной и гладкой консистенции, при необходимости соскребайте смесь со стенок чаши, примерно 3 минуты.

Добавьте желток и смешайте до объединения ингредиентов. Выключите миксер и соскребите смесь со стенок чаши.

Сразу добавьте в чашу муку, соскребите смесь со стенок и дна. Включите миксер на низкую скорость и взбивайте, пока мука полностью не соединилась с массой, при необходимости соскребайте смесь повторно, примерно 30 секунд. Тесто будет в виде крупных комочков.

Добавьте молотый кардамон и вмешивайте его пальцами в тесто. Отложите 1 стакан крошки в маленькую миску и поставьте в холодильник. Остальное тесто выложите в смазанную маслом форму и равномерно распределите, прижимая тесто плоским дном стакана.

Выпекайте на средней полке духовки, пока края не станут золотисто-коричневыми и начнут отставать от боков формы, примерно 30 минут. Немного охладите в форме – минимум 15 минут.

Равномерно намажьте фруктовое варенье поверх основы. Натрите сверху цедру лимона и посыпьте измельченными орехами и отложенной крошкой.

Верните в духовку и выпекайте, один раз повернув форму, пока верх не подрумянится и варенье не начнет пузыриться по краям, примерно 35 минут. Полностью охладите в форме, минимум 1,5 часа.

Проведите ножом вдоль краев, чтобы отойти от стенок. С помощью пергамента выньте печенье из формы на разделочную доску. Посыпьте верх сахарной пудрой. Нарежьте печенье на 4 полоски, а затем каждую полоску – на шесть пластинок шириной 2,5 сантиметра. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: конфеты "Ферреро Роше".