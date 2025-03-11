Все проще, чем кажется: легкий рецепт знаменитого печенья "Oreo"

Домашнее печенье "Oreo" – идеальное дополнение к горячей чашке чая или кофе. Процесс выпекания не только простой, но и быстрый, а основные ингредиенты есть на каждой кухне.

Попробуйте приготовить их дома и порадуйте своих близких. Рецептом печенья "Oreo" делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Яблочный брауни без сахара: идеальная выпечка, на которую надо минимум затрат и времени Печенье "Oreo" Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 4 Ингредиенты для теста:

– 150 граммов муки пшеничной;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов какао-порошка;

– 130 граммов масла сливочного 73%;

– 10 граммов разрыхлителя.



Для крема:

– 140 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов сливочного сыра;

– 80 граммов масла сливочного 73%. Приготовление: Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем, хорошо перемешайте.

Взбейте масло с сахаром, смешайте с мукой и замесите эластичное тесто. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на час.

Охлажденное тесто раскатайте толщиной 3 – 4 миллиметров и вырежьте небольшие круглые лепешки.

Противень застелите пергаментом, выложите кружочки из теста и выпекайте при температуре 170 градусов 10 минут.

Для крема взбейте миксером мягкое масло с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр и взбивайте дальше до пышности.

Охлажденное печенье смажьте кремом, соединяя по две штуки. Готово. Приятного аппетита! Понравился десерт? Тогда приготовьте и "Медовик" на сковороде.