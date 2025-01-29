Он еще лучше моркови: перец по-корейски – острая закуска за 2 минуты
Морковь по-корейски обрела большую популярность, но мало кто знает, что такую же закуску можно сделать и из перца!
Если вы хотите добавить трапезе пикантных ноток, то эта закуска из перца – именно то, что справится с задачей как нельзя лучше. А еще вам непременно понравится скорость, с которой можно ее приготовить. 24 Канал предлагает сделать эту закуску по рецепту портала "Смачненьке".
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Рецепт перца по-корейски
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 болгарских перца;
– 120 граммов красного лука;
– 1 пучок петрушки;
– 1 зубчик чеснока;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка кунжута;
– 0,5 столовой ложки соевого соуса.
Приготовление:
- Перцы очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Заливаем на 10 минут горячей водой.
- Лук нарезаем перьями, петрушку и чеснок шинкуем.
- Сливаем с перца воду и добавляем его к смеси.
- Вливаем лимонный сок и солим.
- Масло с кунжутом разогреваем на сковородке, тоже добавляем к смеси.
- Заливаем овощи соевым соусом, хорошо перемешиваем.
- Перед подачей оставляем в холодильнике на 30 минут.
Приятного аппетита!
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