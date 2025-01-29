Он еще лучше моркови: перец по-корейски – острая закуска за 2 минуты

Морковь по-корейски обрела большую популярность, но мало кто знает, что такую же закуску можно сделать и из перца!

Если вы хотите добавить трапезе пикантных ноток, то эта закуска из перца – именно то, что справится с задачей как нельзя лучше. А еще вам непременно понравится скорость, с которой можно ее приготовить. 24 Канал предлагает сделать эту закуску по рецепту портала "Смачненьке".

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Рецепт перца по-корейски

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 болгарских перца;

– 120 граммов красного лука;

– 1 пучок петрушки;

– 1 зубчик чеснока;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка кунжута;

– 0,5 столовой ложки соевого соуса.

Приготовление:

Перцы очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Заливаем на 10 минут горячей водой. Лук нарезаем перьями, петрушку и чеснок шинкуем. Сливаем с перца воду и добавляем его к смеси. Вливаем лимонный сок и солим. Масло с кунжутом разогреваем на сковородке, тоже добавляем к смеси. Заливаем овощи соевым соусом, хорошо перемешиваем. Перед подачей оставляем в холодильнике на 30 минут.

Приятного аппетита!

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