Печь его – сплошное удовольствие: простой и быстрый рецепт песочного печенья
- Печь песочное печенье – сплошное удовольствие, потому что все просто и быстро.
- Эти "Бриллианты" поразят каждого, кто их попробует. Готовьтесь делиться рецептом.
Песочное печенье "Бриллианты", на первый взгляд, обычная будничная выпечка, но только не на вкус. Оно хрустящее и мгновенно тает во рту, с нежным ванильным вкусом и невероятным послевкусием.
Этот рецепт должен быть в кулинарной копилке каждой хозяйки. Как испечь песочное печенье "Бриллианты" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Смаколик.ua.
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Песочное печенье "Бриллианты"
- Время: 40 минут
- Порции: 20 – 22 штуки
Ингредиенты:
– 330 граммов муки;
– 230 граммов масла сливочного;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов сахара ванильного.
Дополнительно:
– 1 яйцо для смазывания теста;
– 150 граммов сахара и 10 граммов корицы для панировки.
Приготовление:
- В миску нарежьте мягкое сливочное масло, добавьте сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте миксером до однородности.
- К маслу просейте муку и замесите тесто руками. Месите до тех пор, пока тесто не соберется в шар.
- Тогда разделите его на три части. Из них сформируйте колбаски длиной 10 – 11 сантиметров. И каждую заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20 минут.
- Противень застелите пергаментом, духовку разогрейте до 180 градусов без конвекции, режим верх-низ.
- За 20 минут достаньте тесто и снимите с него пленку. В миске взбейте яйцо и смажьте каждую колбаску. Затем щедро обваляйте в сахаре с корицей. Нарежьте их на кружочки толщиной 1 сантиметр и выложите на противень.
- Выпекайте печенье в духовке 20 – 25 минут. По желанию посыпьте еще теплое печенье сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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