УКР РУС
28 января 2025, 10:45
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Легче, чем лазанья, а результат тот же: готовим мясной пирог из лаваша

Лилия Имбировская-Сиваковская

Лазанья – одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Однако есть более простой способ насладиться удивительным сочетанием фарша, теста, соуса и ароматных специй.–

Этот рецепт поможет вам насладиться любимыми кулинарными акцентами без лишних затрат времени, денег и усилий. Мясной пирог с лавашем – это отличное решение для вкусной семейной трапезы. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом от "Люкс".

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Рецепт мясного пирога с лавашем

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 листа лаваша;
– 300 граммов фарша;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– 1 луковица;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 100 граммов сыра;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сметаны.

Приготовление:

  1. Почистите лук, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости.

  2. Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте, тщательно перемешивая, в течение 10 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

  3. Положите лист лаваша в форму для запекания, выложите сверху фарш и посыпьте тертым сыром. Накройте другим листом лаваша и смажьте его смесью взбитого яйца со сметаной.

  4. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 – 30 минут до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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