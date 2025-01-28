Легче, чем лазанья, а результат тот же: готовим мясной пирог из лаваша
Лазанья – одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Однако есть более простой способ насладиться удивительным сочетанием фарша, теста, соуса и ароматных специй.–
Этот рецепт поможет вам насладиться любимыми кулинарными акцентами без лишних затрат времени, денег и усилий. Мясной пирог с лавашем – это отличное решение для вкусной семейной трапезы. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом от "Люкс".
Читайте также Попробуете раз – влюбитесь навсегда: запекаем пекинскую капусту – заменит любой салат
Рецепт мясного пирога с лавашем
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 листа лаваша;
– 300 граммов фарша;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– 1 луковица;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 100 граммов сыра;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сметаны.
Приготовление:
Почистите лук, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте, тщательно перемешивая, в течение 10 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
Положите лист лаваша в форму для запекания, выложите сверху фарш и посыпьте тертым сыром. Накройте другим листом лаваша и смажьте его смесью взбитого яйца со сметаной.
Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 – 30 минут до образования золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Еда больше не будет прилипать: Ярославский рассказал, как правильно работать со сковородкой.