Родные будут просить о нем через день: соленый пирог "Трехминутка" с любимой начинкой
Ароматный пирог –это возможность насладиться любимыми ингредиентами без лишних усилий. Вкусный результат без забот –это точное определение этого блюда.
Название этого пирога не обманывает – на его приготовление действительно нужно несколько минут. Нежное тесто и начинка из рыбы, яйца и лука всегда вызывают восторг у родных, поэтому они часто будут просить снова приготовить эту вкуснятину. 24 Канал предлагает обязательно попробовать этот рецепт от портала "Смачненьке".
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Рецепт пирога "Трехминутка"
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 4 яйца;
– чайная ложка соли;
– 250 граммов сметаны;
– 50 миллилитров растительного масла;
– чайная ложка горчицы;
– 180 граммов муки;
– чайная ложка разрыхлителя;
начинка:
– 150 граммов рыбных консервов;
– 3 яйца;
– 80 граммов риса;
– зеленый лук, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Варим яйца для начинки и рис. Затем смешиваем их с рыбной консервой и зеленым луком.
- Яйца взбиваем с солью, добавляем сметану, масло и горчицу.
- Добавляем муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешиваем.
- В форму, застеленную пергаментом, выливаем половину теста. Посыпаем панировочными сухарями, чтобы начинка не опустилась на дно.
- Выкладываем начинку и заливаем оставшимся тестом.
- Выпекаем 30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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