Попробуйте найти торт, вкуснее этого пирога: сказочный десерт с маком и сметанным кремом

Десерты – это особая атмосфера кулинарного удовольствия. А некоторые из них способны вызвать кураж, который не будет проходить очень и очень долго.

Этот пирог станет для вас настоящим открытием. Надо очень постараться, чтобы найти торт, который сможет с ним посоревноваться. Этот десерт точно стоит внимания каждой хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке". Не пропустите "Выпечка занятой мамы": ленивый яблочный пирог на сковороде без миксера и духовки Рецепт пирога с маком Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

тесто:

– 170 граммов муки;

– 120 граммов сливочного масла;

– 30 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 1/3 чайной ложки соли;

маковый слой:

– 180 граммов мака;

– 220 миллилитров молока;

– 100 граммов сахара;

– 2 чайные ложки манной крупы;

сметанный слой:

– 150 граммов сметаны (15% и более);

– 200 граммов творога;

– 70 граммов сахара;

– 50 граммов муки;

– щепотка ванилина. Приготовление: Холодное масло перетираем с мукой в крошку. Работаем быстро, чтобы масло не растопилось. Добавляем яйцо, соль и сахар. Сначала вымешиваем тесто ложкой, а потом руками (так масло не растопится). Форму смазываем маслом, выкладываем тесто на дно и стенки и ставим в холодильник. Сухой мак измельчаем в блендере или кофемолке. Добавляем к нему молоко, сахар и манку. Варим до загустения. Творог смешиваем со сметаной, мукой, сахаром и ванилином. Маковую начинку выкладываем на основу теста. Сверху выкладываем сметанный крем. Выпекаем 25 – 30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! Он вкусный как никакой другой: выпекаем ароматный домашний хлеб.