Лучшее кулинарное сочетание: воздушный сезонный пирог с вишней и шоколадом

Что может быть идеальнее, чем изысканное сочетание вишни и шоколада, дополненное легким и нежным тестом? Правильно, ничего. Поэтому приготовить такой пирог летом, когда сезон ягод, должен каждый.

Рецепт не требует особых усилий, разве немного терпения, ведь придется оставить тесто на ночь. Как испечь пирог с вишней и шоколадом рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогера Ольгу Рябенко.

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Сезонный пирог с вишней

Время: 3 часа (расстойка теста на ночь)

3 часа (расстойка теста на ночь) Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 160 миллилитров молока;

– 12 граммов свежих дрожжей;

– 80 граммов сахара;

– 1 яйцо + 1 желток для смазывания;

– 60 граммов сливочного масла;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 520 граммов муки;

– 250 – 300 граммов шоколадной пасты.



Для начинки:

– 500 граммов вишни без косточек;

– 130 граммов сахара;

– 25 граммов крахмала.

Приготовление:

Взбейте венчиком теплое молоко, сахар, дрожжи, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и растопленное теплое масло. Постепенно добавляйте муку. Вымешивайте комбайном или руками 15 минут.

Сформируйте шарик. Руки смажьте маслом, как и миску, положите тесто и накройте пленкой и полотенцем. Поставьте в духовку на 40 градусов на 1 час. Затем поставьте в холодильных на ночь.

На следующий день дайте постоять тесту 20 – 30 минут при комнатной температуре.

Раскатайте его в прямоугольник. Смажьте шоколадной пастой и выложите вишни.

Сверните в рулет и скрепите края. Разрежьте по центру, оставив с одной стороны неразрезанное тесто на 3 сантиметра. Заплетите тесто в косичку.

Переложите в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 40 минут. Если быстро подрумянилось, накройте фольгой.

Дайте ему немного остыть и пробуйте на вкус.

Готово!

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