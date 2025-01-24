"Путь к сердцу через желудок": эти легкие в приготовлении пирожные порадуют половинку на Валентина

Уже совсем скоро влюбленные будут отмечать День Валентина. В такой праздник хочется порадовать свою вторую половинку, и сделать это можно, приготовив что-то вкусненькое и одновременно тематическое. Удачным вариантом станет пирожное в виде сердечка из слоеного теста, нежного сливочного крем-сыра и клубники.

Выпекание в духовке займет около 15 минут, а результат приятно удивит. Рецептом клубнично-творожного пирожного на слоеном тесте делится 24 Канал со ссылкой на NV Food. Читайте также Больше не будет покупать в магазине: готовим печенье "Ушки" с сахаром, как в детстве Клубнично-творожное пирожное на слоеном тесте Время: 30 минут

30 минут Порции: 9 Ингредиенты:

– 250 граммов слоеного теста;

– 60 граммов сливочного сыра;

– 25 граммов джема;

– 165 граммов клубники;

– 1 яйцо куриное;

– 15 миллилитров воды;

– сахарная пудра – по вкусу. Приготовление: Пока слоеное тесто размораживается, в маленькой миске с помощью резиновой лопатки смешайте сливочный сыр, джем, прижимая смесь вдоль дна и стенок миски, чтобы разбить большие комочки. Переместите в холодильник до использования.

Разрежьте тесто в форме сердечек с помощью формы для печенья. Переложите сердечки на противень, застеленный силиконовой подложкой или пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга.

С помощью острого ножа слегка надрежьте сердца, не прорезая полностью нижнюю часть теста. Добавьте 1 чайную ложку сливочно-сырной смеси в центр каждого сердечка, а затем распределите наружу, не доходя до края.

Добавьте мелко нарезанную клубнику поверх сливочного сыра. Смажьте край смесью взбитого яйца и воды.

Выпекайте в разогретой духовке 14 – 15 минут, пока края не станут золотисто-коричневыми. Дайте остыть на решетке, и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда ловите еще рецепт торта "Наполеон" в стаканчиках.