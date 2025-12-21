Укр Рус
21 декабря, 18:41
4

Лучшее сочетание вишни и кокоса: готовим незабываемый пляцок "Рождество в Карпатах"

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • "Рождество в Карпатах" – это праздничный пирог с вишней и кокосом.
  • Секрет приготовления заварного крема – в четком соблюдении технологии.

Праздничные пляцки – это всегда об особых эмоциях, но некоторые дарят настоящий фонтан восторга. "Рождество в Карпатах" – один из пунктов этого яркого перечня вкусностей.

Этот пирог приятно порадует вкусовой гармонией даже капризных гурманов. Нужны привычные ингредиенты и совсем немного старания, чтобы ваш праздничный десерт обсуждали еще очень долго, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм uliana_borus.

Как приготовить пляцок "Рождество в Карпатах"?

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 12

Ингредиенты
вишнево-кокосовые коржи: 
– 5 яичных желтков; 
– 100 граммов сахара; 
– 200 граммов масла; 
– 16 граммов разрыхлителя; 
– 350 граммов муки; 
– 100 граммов сметаны;
кокосовая начинка: 
– 5 яичных белков; 
– 200 граммов кокосовой стружки; 
– 30 граммов муки; 
– 30 граммов кукурузного крахмала; 
– 100 граммов сахара;
творожно-маковые коржи: 
– 6 яиц; 
– 250 граммов сахара; 
– 300 граммов сливочного сыра Филадельфия; 
– 1200 граммов домашнего творога; 
– 100 граммов мягкого сливочного масла; 
– 50 миллилитров сливок 33%;
заварной крем: 
– 4 яйца; 
– 150 граммов сахара; 
– 30 граммов муки; 
– 30 граммов кукурузного крахмала; 
– 500 миллилитров молока; 
– 350 граммов масла; 
– 2 капли ванильного экстракта; 
– 30 миллилитров алкоголя (лучше всего использовать бейлис).

Делаем пирог, о котором долго будут говорить: видео

Приготовление:

  1. Соедините все ингредиенты для вишнево-кокосовых коржей и замесите тесто. Оно должно получиться немного гуще сметаны, хорошо держать форму и не липнуть к рукам.
  2. Разделите тесто на две части и сформируйте два коржа. На каждый равномерно выложите консервированные вишни, предварительно хорошо отцедив их от сока.
  3. Для кокосового слоя взбейте белки с сахаром до плотных, устойчивых пиков. В несколько заходов осторожно вмешайте кокосовую стружку, смешанную с мукой и крахмалом.
  4. Полученную кокосовую массу равномерно нанесите поверх вишен и выпекайте в духовке при 170 градусов в течение 20 – 25 минут.
  5. Для творожно-маковых коржей взбейте яйца с сахаром до светлой, густой массы. Отдельно соедините остальные ингредиенты, добавьте к ним взбитые яйца и хорошо перемешайте.
  6. Кукурузный крахмал соедините с перетертым маком и введите в творожную массу, тщательно вымешайте до однородности.
  7. Сформируйте из теста два коржа и выпекайте их в разогретой до 170 градусов духовке примерно 35 минут.
  8. Для заварного крема с маслом соедините все ингредиенты и доведите до однородной кремовой консистенции.
  9. Собирайте пирог в такой последовательности: корж с вишнями, два творожных коржа, сверху снова корж с вишнями.
  10. Между творожными коржами нанесите крем тонким слоем. Поставьте пирог в холодильник минимум на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался.
  11. Для поливки соедините темный шоколад с горячими сливками, дайте массе постоять несколько минут, затем перемешайте до гладкой текстуры и полейте готовый пирог.

Как приготовить идеальный заварной крем?

Идеальный заварной крем должен быть без комочков и шелковистым. Его секрет – в правильной температуре и интенсивном взбивании, пишет Beszamel.

Готовьте крем в посуде с толстым дном. Также следите, чтобы он не закипел – это основная ошибка в технологии его приготовления.

