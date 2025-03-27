Медово-ореховое наслаждение: рецепт пляцка "Старый Львов", который уже скоро будет на каждом столе

Пирог "Старый Львов" стал обязательной выпечкой для праздничных встреч. Благодаря своему замечательному аромату и насыщенному вкусу, это лакомство обещает создать атмосферу уюта и тепла на любом застолье. А его изысканная презентация непременно очарует даже самых требовательных гурманов.

При этом следует понимать, что это сложный десерт и успех зависит от внимания к деталям и строгого соблюдения рецептуры. Если придерживаться всех шагов, результат обязательно порадует. Рецептом пляцка "Старый Львов" делится 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Львовские пляцки".

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Пирог "Старый Львов" – рецепт

Время: 1 час 50 минут

1 час 50 минут Порции: 10

Ингредиенты для 2 белковых коржей:

– 6 яичных белков;

– 1 грамм соли;

– 150 граммов сахара;

– 300 граммов грецких орехов;

– 200 граммов чернослива без косточки;

– 60 граммов крахмала кукурузного.



Для шоколадно-медовых коржей:

– 85 граммов меда;

– 180 граммов сахара;

– 120 граммов масла сливочного;

– 5 граммов соды;

– 6 желтков;

– 50 граммов какао-порошка;

– 420 граммов муки пшеничной.



Для крема:

– 600 миллилитров молока;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов пудинга с ванильным вкусом;

– 20 граммов крахмала кукурузного;

– 350 граммов масла сливочного;

– 100 граммов сгущенного вареного молока;

– 15 миллилитров коньяка;

– 3 грамма растворимого кофе.



Для глазури:

– 90 граммов молочного шоколада;

– 20 граммов сметаны 20%.

Как приготовить пляцок "Старый Львов": смотрите видео

Приготовление:

К белкам добавьте соль и взбивайте миксером до пышной пены. По ложке добавляйте сахар, не прекращая взбивать. Взбивайте не менее 5 минут до устойчивой пены.

Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте до объединения.

Чернослив нарежьте кусочками и вместе с орехами вмешайте в белковую массу лопаткой.

Форму для выпекания с бортиками размером 18 на 28 сантиметров застелите пергаментом. Выложите в нее половину белковой массы и разровняйте лопаткой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Так же испеките второй корж.

Тем временем в кастрюлю выложите мед, добавьте сахар, сливочное масло и поставьте греться. Доведите, помешивая, до кипения. Дайте массе остыть 2 минуты.

Насыпьте соду и перемешайте. Добавьте желтки и разотрите ложкой до однородности.

Перелейте медовую смесь в миску, добавьте какао и перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите эластичное тесто.

Разделите его на 6 частей и сделайте шарики. Выложите на тарелку, накройте пленкой и держите в теплом месте.

Каждый шарик раскатайте между двумя пергаментными листами по размеру формы. Выложите корж в форму вместе с нижним пергаментом и покачайте вилкой.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Так выпеките все 6 коржей. Края ровно обрежьте и превратите обрезки в крошку.

Для крема в сотейник налейте молоко, добавьте сахар, пудинг, крахмал и перемешайте венчиком до исчезновения комочков.

Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Проварите 1 минуту и снимите с огня. Накройте молочную массу пленкой и оставьте остывать до комнатной температуры.

Масло комнатной температуры взбивайте миксером 6 – 7 минут. Постепенно по 1 столовой ложке добавляйте остывшую молочную массу, не прекращая взбивать. Крем должен получиться пышным и нежным.

Разделите крем на 7 частей. К 4 из них добавьте сгущенное молоко и перемешайте миксером до однородности.

К коньяку насыпьте растворимый кофе и размешайте. Добавьте эту смесь в крем со сгущенкой и перемешайте. Должен получиться карамельный крем.

Перейдите к сборке пляцка. В форму, в которой выпекались коржи, выложите один шоколадный корж, смажьте его 1/3 частью белого крема и накройте вторым шоколадным коржом. Смажьте его карамельным кремом.

Сверху положите белковый корж и смажьте карамельным кремом. Накройте его третьим шоколадным коржом, смажьте белым кремом.

Далее идет 4 шоколадный корж, смазанный карамельным кремом. Сверху положите второй белковый корж и смажьте карамельным кремом.

Далее 5 шоколадный корж, смажьте белым кремом. Накройте последним шоколадным коржом, перевернутым нижней стороной вверх.

Накройте пирог кухонной доской, положите груз весом 1 килограмм и оставьте на 1 – 2 часа при комнатной температуре.

Для глазури в сотейник наломайте кусочки шоколада, добавьте сметану и грейте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока шоколад не растопится и масса не станет однородной.

Теплую глазурь нанесите на верхний корж, разровняйте и посыпьте крошкой с коржей. Накройте пляцок пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

Приятного аппетита!

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