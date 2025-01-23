Готовь хоть каждый день: рецепт ароматного плова с мясом в кастрюле

Плов это одно из тех блюд, от которых просто невозможно отказаться. Он позволяет вкусно и сытно накормить всю семью без лишних хлопот.

Единственное, что нужно предусмотреть при приготовлении плова в кастрюле – посуда должна быть с толстым дном. Все остальное – дело легких кулинарных манипуляций. 24 Канал предлагает насладиться любимым пловом с рецептом портала "Шуба".

Полезно знать Вода или молоко: на чем лучше варить овсянку

Рецепт плова с мясом в кастрюле

Время : 1 час

: 1 час Порций: 5

Ингредиенты:

– 500 граммов свинины;

– 250 граммов риса;

– 1 морковка;

– 1 желтая репчатая луковица;

– 10 граммов зубчиков чеснока;

– 2 грамма лаврового листа;

– 40 миллилитров растительного масла;

– приправа к плову – по вкусу.

Приготовление:

Промойте свинину, обсушите и нарежьте на средние кусочки. Морковь нарежьте мелкой соломкой, а лук – маленькими кубиками. Измельчите чеснок ножом. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном. Выложите свинину и обжарьте на сильном огне до румяной золотистой корочки. Добавьте в кастрюлю специи, морковь, чеснок и лук. Хорошо перемешайте и продолжайте жарить на среднем огне в течение 2 – 3 минут. Влейте стакан кипятка и добавьте 1 – 2 лавровых листа. Накройте крышкой и тушите около 20 минут. Когда большинство влаги испарится, высыпьте в кастрюлю промытый рис и равномерно распределите его. Рис должен оставаться сверху, не перемешивайте с мясом. Залейте мясо и рис водой, накройте крышкой и тушите около 25 – 30 минут, пока вся вода не испарится.

Приятного аппетита!

Блины будут идеальными: в каком порядке правильно смешивать ингредиенты.