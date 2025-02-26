Не хуже, чем в казане: как приготовить идеальный плов на обычной сковороде

Традиционный узбекский плов можно мастерски приготовить на обычной сковородке, опровергая давнее мнение о том, что его нужно готовить только в казане. Этот рецепт обещает вкусный плов с рассыпчатым рисом и нежным мясом, и все благодаря толстому дну.

Хозяйки, которые попробовали этот метод, говорят, что плов на сковороде получается не хуже, чем в казане. Рецептом плова в сковороде делится 24 Канал со ссылкой на портал "Соседка".

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Как приготовить плов на сковороде

Время: 45 минут

45 минут Порции: 5

Ингредиенты:

– 500 граммов мяса (говядина или курица);

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 2 стакана риса;

– соль, перец, специи – по вкусу.

Приготовление:

На сковороде с толстым дном обжарьте мясо и добавьте нарезанные лук и морковь.

После этого засыпьте в сковородку 2 стакана риса, залейте кипяченой водой так, чтобы она покрывала крупу на 2 сантиметра, и тушите под крышкой 20 минут.

Не перемешивайте плов до готовности, чтобы сохранить правильную структуру блюда. И не снимайте крышку первые 15 минут, чтобы рис хорошо пропарился.

Последний шаг – посолите, поперчите и добавьте любимые специи.

А, чтобы плов стал еще вкуснее, после приготовления выключите его и оставьте под полотенцем на 10 минут.

Готово!

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