26 мая, 14:11
Без сахара, шоколада и меда: полезные домашние конфеты – почти как "Звездное сияние"
Основні тези
- Рецепт полезных конфет без сахара и меда из бананов и рисовых хлебцев.
- На приготовление уйдет 10 минут и всего 3 ингредиента.
Бананы не только полезны для здоровья, но и очень вкусные. Как спелые, так и перезрелые бананы дают возможность для кулинарного творчества, служа ключевыми ингредиентами в различных десертах.
Например, полезные конфеты без сахара и меда. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алексея Крючкова.
Читайте также Воздушный и очень вкусный: бисквитный рулет со сгущенным молоком за 30 минут
Полезные конфеты из бананов
- Время: 10 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты:
– 1 банан;
– 5 рисовых хлебцев;
– какао – по вкусу;
Приготовление:
- Банан разомните вилкой, добавьте какао и перемешайте.
- Хлебцы перебейте в блендере, добавьте в основу и снова перемешайте.
- Из массы сделайте конфеты и обваляйте в крошке.
- Поставьте в холодильник, но можете есть и сразу.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и эти конфеты "Ферреро Роше".