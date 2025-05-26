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26 мая, 14:11
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Без сахара, шоколада и меда: полезные домашние конфеты – почти как "Звездное сияние"

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Рецепт полезных конфет без сахара и меда из бананов и рисовых хлебцев.
  • На приготовление уйдет 10 минут и всего 3 ингредиента.

Бананы не только полезны для здоровья, но и очень вкусные. Как спелые, так и перезрелые бананы дают возможность для кулинарного творчества, служа ключевыми ингредиентами в различных десертах.

Например, полезные конфеты без сахара и меда. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алексея Крючкова.

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Полезные конфеты из бананов

  • Время: 10 минут
  • Порции: 10 – 12

Ингредиенты:
– 1 банан;
– 5 рисовых хлебцев;
– какао – по вкусу;

Приготовление:

  1. Банан разомните вилкой, добавьте какао и перемешайте.
     
  2. Хлебцы перебейте в блендере, добавьте в основу и снова перемешайте.
     
  3. Из массы сделайте конфеты и обваляйте в крошке.
     
  4. Поставьте в холодильник, но можете есть и сразу.

Приятного аппетита!

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