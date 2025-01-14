Без консервантов и сахара: готовим невероятно вкусные и полезные конфеты
Многие ошибочно полагают, что изготовление конфет в домашних условиях это сложное дело, которое требует специальных знаний и навыков. Однако, имея правильный рецепт, любой может создавать вкусные сладости на собственной кухне.
Попробуйте рецепт натуральных полезных конфет без консервантов и без сахара. Готовятся такие необычные конфеты просто и быстро, передает 24 Канал со ссылкой на DailyNews.
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Полезные конфеты без консервантов и сахара
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– стакан грецких орехов (или любых других);
– 8 – 12 штук фиников;
– изюм;
– 5 столовых ложек семян льна;
– 1 столовая ложка какао;
– 2 столовые ложки какао-масла.
Приготовление:
- Орехи залейте водой на 3 – 4 часа или ночь. Слейте воду, промойте под проточной водой и подсушите бумажной салфеткой.
- Измельчите орехи в блендере вместе с финиками, добавьте также заранее замоченный в воде и подсушенный изюм и измельченные в кофемолке семена льна, смешанные с 1 столовой ложкой какао.
- Лен с какао используйте не весь, он еще понадобится вам для обсыпки. Чтобы конфеты держали форму, добавьте к смеси растопленное какао-масло.
- Из полученной смеси сформируйте шарики и обваляйте в оставшейся смеси из льна с какао,. Конфеты поместите на пару часов в холодильник.
Невероятно вкусный и полезный десерт к чаю готов!
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