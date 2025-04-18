Бабка на Пасху: как приготовить традиционную польскую выпечку
На Пасху польские семьи готовят знаменитую бабку – сладкий хлеб, который передает дух праздника. Это лакомство часто пропитывают ромовым сиропом и украшают нежным слоем глазури.
Если ищете идеальный рецепт для праздничного стола 2025 года, то этот именно для вас. Приготовьте польскую бабку вместе с 24 Каналом со ссылкой на KURAZH.
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Польская бабка
- Время: примерно 2 часа 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты для бабки:
– 1/2 стакана теплого молока;
– 3 больших яйца;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 50 граммов сахара;
– 57 граммов сливочного масла;
– 240 граммов муки;
– 2 чайные ложки дрожжей;
– 1/4 стакана смородины или изюма;
– 1/4 стакана цедры или сухофруктов.
Для сиропа и глазури:
– 100 граммов сахара;
– 60 граммов воды или яблочного сока;
– 14 – 28 миллилитров рома или яблочного сока;
– 113 граммов кондитерского сахара;
– щепотка поваренной соли;
– 2 столовые ложки молока или сока.
Приготовление:
- Аккуратно насыпьте муку в миску, перемешайте с другими сухими ингредиентами, и добавьте влажные компоненты, тщательно взбивая в миксере до однородности.
- После этого добавьте фрукты и дайте тесту подняться в течение 1 часа.
- Выложите в смазанную маслом форму для выпекания и оставьте еще на 30 минут для поднятия перед запеканием в духовке при 180 градусах примерно 35 – 40 минут.
- Пока бабка выпекается, приготовьте сироп: смешайте сахар с водой или соком, добавьте ром или яблочный сок и доведите до кипения, пока сахар не растворится.
- Горячую бабку осторожно проткните и равномерно полейте сиропом. После остывания украсьте глазурью, смешав сахарную пудру с молоком или соком.
Приятного аппетита!
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