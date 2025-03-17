17 марта, 15:50
Идеально для тех, кто постится: постные гречаники – сытное блюдо без грамма мяса
Гречаники – это котлеты из гречки. Обычно рецепты включают мясо, но постные гречневые котлеты ничем не уступают классическим.
Это блюдо точно понравится всей семье и дополнит меню во время поста. Как приготовить постные гречаники рассказывает 24 Канал со ссылкой на Liga.net.
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Постные гречаники без мяса
- Время: 50 минут
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 200 граммов, или 1 стакан гречневой крупы;
– 3 – 4 картофелины;
– 2 луковицы;
– 2 столовые ложки муки или панировочных сухарей для панировки;
– соль и перец – по вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Промойте гречневую крупу, залейте тремя стаканами воды, добавьте щепотку соли и варите до готовности.
- После варки оставьте гречку остыть. Она должна быть мягкой, влажной, но без воды.
- Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке.
- В большой миске смешайте отваренную гречку, натертый картофель и лук. Добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.
- Из полученной массы сформируйте котлеты желаемого размера и запанируйте.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте гречаники с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом огне до готовности.
Готово!
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