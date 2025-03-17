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17 марта, 15:50
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Идеально для тех, кто постится: постные гречаники – сытное блюдо без грамма мяса

Марта Касиянчук

Гречаники – это котлеты из гречки. Обычно рецепты включают мясо, но постные гречневые котлеты ничем не уступают классическим.

Это блюдо точно понравится всей семье и дополнит меню во время поста. Как приготовить постные гречаники рассказывает 24 Канал со ссылкой на Liga.net.

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Постные гречаники без мяса

  • Время: 50 минут
  • Порции: 10

Ингредиенты:
– 200 граммов, или 1 стакан гречневой крупы;
– 3 – 4 картофелины;
– 2 луковицы;
– 2 столовые ложки муки или панировочных сухарей для панировки;
– соль и перец – по вкусу;
– растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Промойте гречневую крупу, залейте тремя стаканами воды, добавьте щепотку соли и варите до готовности.
     
  2. После варки оставьте гречку остыть. Она должна быть мягкой, влажной, но без воды.
     
  3. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке.
     
  4. В большой миске смешайте отваренную гречку, натертый картофель и лук. Добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.
     
  5. Из полученной массы сформируйте котлеты желаемого размера и запанируйте.
     
  6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте гречаники с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом огне до готовности.

Готово!

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