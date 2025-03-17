Идеально для тех, кто постится: постные гречаники – сытное блюдо без грамма мяса

Гречаники – это котлеты из гречки. Обычно рецепты включают мясо, но постные гречневые котлеты ничем не уступают классическим.

Это блюдо точно понравится всей семье и дополнит меню во время поста. Как приготовить постные гречаники рассказывает 24 Канал со ссылкой на Liga.net.

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Постные гречаники без мяса

Время: 50 минут

50 минут Порции: 10

Ингредиенты:

– 200 граммов, или 1 стакан гречневой крупы;

– 3 – 4 картофелины;

– 2 луковицы;

– 2 столовые ложки муки или панировочных сухарей для панировки;

– соль и перец – по вкусу;

– растительное масло для жарки.

Приготовление:

Промойте гречневую крупу, залейте тремя стаканами воды, добавьте щепотку соли и варите до готовности.

После варки оставьте гречку остыть. Она должна быть мягкой, влажной, но без воды.

Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке.

В большой миске смешайте отваренную гречку, натертый картофель и лук. Добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

Из полученной массы сформируйте котлеты желаемого размера и запанируйте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте гречаники с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом огне до готовности.

Готово!

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