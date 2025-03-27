Никакого мяса и яиц: готовим вкусные и сытные постные котлетки

Котлеты – это не только о мясе. Во время Великого поста для приготовления этого популярного блюда можно использовать различные альтернативные ингредиенты, чтобы удовлетворить потребности тех, кто придерживается поста.

Веганские котлеты завоевали популярность не только благодаря своему замечательному вкусу, но и универсальности, ведь с ними можно постоянно экспериментировать. Рецептом постных котлет без мяса и яиц рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Карпатская Хозяйка".

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Постные котлеты – рецепт

Время: 50 минут

50 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления;

– 200 миллилитров кипятка;

– 1 чайная ложка овощной приправы;

– 300 граммов картофеля;

– 1 луковица;

– 1 чайная ложка соды;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– 0,5 чайной ложки мускатного ореха.

Приготовление:

Добавьте овощную приправу в кипяток, перемешайте и залейте хлопья. Накройте посудину крышкой на 15 минут, чтобы хлопья запарились.

Перемешайте натертые на терке лук и картофель, посолите. Через 15 минут добавьте к ним хлопья.

Добавьте все специи, тщательно перемешайте и оставьте фарш еще на 10 минут.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке. Обжарьте на сковороде с разогретым маслом до золотистости с обеих сторон.

Приятного аппетита!

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