Жареный картофель с корочкой без единой капли масла: секретный способ приготовления

Приготовить любимый гарнир – жареный картофель – без использования масла не только возможно, но и проще, чем многие могут себе представить. Такой подход предлагает более здоровую альтернативу без ущерба для вкуса.

На вкус такое блюдо практически ничем не отличается от того, которое готовят на масле. Как жарить картофель без масла рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Читайте также Мало кто знает: какой способ приготовления яиц самый полезный

Как безвредно пожарить картофель

Следует начать с тщательного мытья и чистки картофеля, прежде чем нарезать его небольшими, равномерными кусочками. Очень важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера, поскольку это способствует равномерному прожариванию со всех сторон и улучшает визуальную привлекательность готового блюда.

Далее надо взять сковородку и поставить ее на средний огонь, и тщательно прогреть.

Главный секрет – поместив картофель на сухую сковороду, надо добавить примерно 50 – 70 миллилитров воды перед тем, как накрыть ее крышкой. Так образуется пар, который размягчает овощи и ускоряет процесс приготовления. Примечательно, что этот метод также предотвращает прилипание картофеля к сковородке.

Примерно через 10 минут картофель достигнет желаемой мягкости. На этом этапе большая часть воды должна испариться. Шеф-повара рекомендуют добавить свежую зелень, лук и любимые специи для усиления вкуса блюда.

После этого снять крышку и продолжать жарить картофель еще 7 – 10 минут, до образования аппетитной золотисто-коричневой корочки.

А вы знаете: как пожарить картошку, чтобы не прилипала.