Знакомое всем сочетание ингредиентов здесь заиграет по-новому благодаря пикантной чесночной нотке, французской горчице в зернах и сочному красному луку. Такая закуска выглядит ярко, хорошо держит форму и готовится буквально за 5 минут, если свеклу отварить или запечь заранее.

Adv

Как приготовить праздничные бутерброды с сельдью?

Время : 5 минут (с готовой охлажденной свеклой)

: 5 минут (с готовой охлажденной свеклой) Порций: 8

Ингредиенты:

для основы и свекольной пасты:

– 8 ломтиков ржаного хлеба;

– 2 небольшие вареные или запеченные свеклы;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 щепотка соли (или по вкусу);

для начинки и подачи:

– 200 граммов слабосоленого филе сельди;

– 1/2 небольшой красной луковицы;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– 3 – 4 веточки свежего укропа.

Приготовление: