Праздничные бутерброды с сельдью / "Вкусняшка"
Когда хочется подать на праздничный стол беспроигрышную закуску с любимым сочетанием вкусов сельди и свеклы, но тратить время на приготовление многослойных салатов совсем не хочется, на помощь приходят хрустящие бутерброды на подсушенном ржаном хлебе.
Знакомое всем сочетание ингредиентов здесь заиграет по-новому благодаря пикантной чесночной нотке, французской горчице в зернах и сочному красному луку. Такая закуска выглядит ярко, хорошо держит форму и готовится буквально за 5 минут, если свеклу отварить или запечь заранее.
Как приготовить праздничные бутерброды с сельдью?
- Время: 5 минут (с готовой охлажденной свеклой)
- Порций: 8
Ингредиенты:
для основы и свекольной пасты:
– 8 ломтиков ржаного хлеба;
– 2 небольшие вареные или запеченные свеклы;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 щепотка соли (или по вкусу);
для начинки и подачи:
– 200 граммов слабосоленого филе сельди;
– 1/2 небольшой красной луковицы;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– 3 – 4 веточки свежего укропа.
Приготовление:
- Заранее отваренную или запеченную до мягкости и полностью остывшую свеклу очистите от кожуры и натрите на мелкой или средней терке.
- Переложите свекольную массу в миску, добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез и щепотку соли, после чего тщательно перемешайте до однородности и, при необходимости, слегка отожмите лишний сок, чтобы основа не размочила хлеб.
- Ломтики ржаного хлеба разрежьте пополам треугольниками или оставьте целыми и подсушите на сухой, хорошо разогретой сковороде по 1 – 2 минуты с каждой стороны до образования приятной румяной корочки.
- Филе сельди проверьте на наличие мелких косточек и нарежьте аккуратными порционными кусочками, а очищенный красный лук нарежьте максимально тонкими полукольцами.
- Щедро намажьте каждый подсушенный ломтик хлеба приготовленной свекольно-чесночной смесью, сверху выложите по кусочку сельди и несколько полуколец красного лука.
- Добавьте на каждый бутерброд по капле пикантной горчицы в зернах, украсьте свежей веточкой укропа и сразу подавайте к столу, пока ржаная основа остается хрустящей.
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