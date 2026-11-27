Святкові канапки з оселедцем / "Смачненьке"
Коли хочеться подати на святковий стіл безпрограшну закуску з улюбленим смаком оселедця та буряка, але витрачати час на збирання багатошарових салатів зовсім не хочеться, виручають хрусткі бутерброди на підсушеному житньому хлібі.
Знайоме всім поєднання інгредієнтів тут заграє по-новому завдяки пікантній часниковій нотці, французькій гірчиці в зернах та соковитій червоній цибулі. Така закуска виглядає яскраво, тримає форму і збирається буквально за 5 хвилин, якщо буряк відварити або запекти заздалегідь.
Як приготувати святкові канапки з оселедцем?
- Час: 5 хвилин (з готовим охолодженим буряком)
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для основи та бурякової намазки:
– 8 скибок житнього хліба;
– 2 невеликі варені або запечені буряки;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 дрібка солі (або до смаку);
для начинки та подачі:
– 200 грамів слабосолоного філе оселедця;
– 1/2 невеликої червоної цибулини;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 3 – 4 гілочки свіжого кропу.
Приготування:
- Завчасно відварений або запечений до м'якості та повністю охолоджений буряк очистьте від шкірки й натріть на дрібній або середній тертці.
- Перекладіть бурякову масу в піалу, додайте пропущений через прес часник, майонез і дрібку солі, після чого ретельно змішайте до однорідності та за потреби злегка відтисніть зайвий сік, щоб основа не розмочила хліб.
- Скибки житнього хліба розріжте навпіл трикутниками або залиште цілими та підсушіть на сухій добре розігрітій сковороді по 1 – 2 хвилини з кожного боку до утворення приємної рум'яної скоринки.
- Філе оселедця перевірте на наявність дрібних кісточок і наріжте акуратними порційними шматочками, а очищену червону цибулю нашинкуйте максимально тонкими півкільцями.
- Щедро намажте кожну підсушену скибку хліба підготовленою буряково-часниковою масою, зверху викладіть по шматочку оселедця та кілька півкілець червоної цибулі.
- Додайте на кожен бутерброд по краплі пікантної гірчиці в зернах, прикрасьте свіжою гілочкою кропу й одразу подавайте до столу, поки житня основа залишається хрусткою.
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