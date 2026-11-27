Знайоме всім поєднання інгредієнтів тут заграє по-новому завдяки пікантній часниковій нотці, французькій гірчиці в зернах та соковитій червоній цибулі. Така закуска виглядає яскраво, тримає форму і збирається буквально за 5 хвилин, якщо буряк відварити або запекти заздалегідь.

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Як приготувати святкові канапки з оселедцем?

Час : 5 хвилин (з готовим охолодженим буряком)

: 5 хвилин (з готовим охолодженим буряком) Порцій: 8

Інгредієнти:

для основи та бурякової намазки:

– 8 скибок житнього хліба;

– 2 невеликі варені або запечені буряки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 дрібка солі (або до смаку);

для начинки та подачі:

– 200 грамів слабосолоного філе оселедця;

– 1/2 невеликої червоної цибулини;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 3 – 4 гілочки свіжого кропу.

Приготування: