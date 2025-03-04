Домашние будут просить добавки: быстро и просто готовим чипсы из лука
Чипсы уже давно являются популярной закуской во время просмотра телепередач и встреч с друзьями. Часто возникает сомнение относительно их пользы, поэтому домашний вариант станет идеальным решением этого вопроса.
Процесс приготовления домашних чипсов настолько прост и быстр, что вы захотите баловать себя и домашних очень часто. 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman рассказывает, как приготовить домашние чипсы из лука.
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Как приготовить домашние чипсы из лука
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 стакан чистой воды;
– 2 луковицы;
– 150 граммов муки;
– рафинированное масло для жарки;
– соль и любые специи – по вкусу.
Приготовление:
- Ошпарьте лук кипятком и нашинкуйте его очень мелко.
- Влейте воду и муку, хорошо перемешайте до однородного состояния и полного растворения муки. Добавьте соль и специи.
- Вылейте массу на сковородку с помощью ложки, чтобы чипсы получились приятного размера и прожарьте их с обеих сторон до корочки.
- Подавайте с домашним кетчупом или сметанным соусом с зеленью.
Приятного аппетита!
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