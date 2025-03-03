Идеальное дополнение к бутербродам и закускам: самый простой рецепт домашнего твердого сыра

Собственноручно приготовленный сыр является вкусным дополнением к бутербродам и настоящим символом домашнего уюта. Вопреки тому, что некоторые считают, процесс приготовления сыра в домашних условиях не так сложен, как кажется, а результат непременно поразит.

24 Канал со ссылкой на TikTok @mil_alexx_pp делится чрезвычайно простым способом приготовления сыра, который получится у каждого. Читайте также Все смешал и готово: рецепт невероятно нежного чизкейка, который должен попробовать каждый Твердый домашний сыр – рецепт Время: 20 минут (3 – 4 часа расстойки)

20 минут (3 – 4 часа расстойки) Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 литр молока 3,2%;

– 3 яйца;

– 200 граммов сметаны;

– 1 – 2 чайные ложки соли. Как приготовить домашний творог: смотрите видео Приготовление: Перелейте молоко в кастрюлю и добавьте соль. Поставьте его на огонь и дайте закипеть.

Тогда смешайте сметану и яйца и осторожно влейте смесь в молоко, тщательно вымешивая все вместе.

После смешивания поставьте кастрюлю на огонь и варите примерно 6 – 8 минут, пока творог не начнет отделяться от сыворотки. Дополнительно проварите смесь еще 2 – 3 минуты.

Подготовьте марлю в два слоя и выложите творожную массу на дуршлаг. Перелейте сыворотку – должна остаться только густая масса.

Переложите творожную массу в форму. Сверху поставьте что-то тяжелое, чтобы сыр равномерно уплотнялся. Оставьте его в таком состоянии на 3 – 4 часа. К слову, можете добавить различные специи и травы – так сыр получится со вкусом, который идеально будет соответствовать вашим предпочтениям. Тоже интересно: чем заменить майонез – 3 полезные альтернативы.