Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Не только колбаса и ветчина: что добавить к горячим бутербродам
8 января, 16:25
2

Не только колбаса и ветчина: что добавить к горячим бутербродам

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Для приготовления особых горячих бутербродов нужны ломтики поджаренного хлеба, салями, копченый бекон, сыр чеддер, листья салата, майонез, горчица и сливочное масло.
  • Лучше всего подходит пшеничный хлеб, поскольку он равномерно подрумянивается и хорошо выдерживает сыр и соусы.

Горячие бутерброды всегда выручают. Это отличный перекус, а в некоторых случаях –вкусный завтрак или закуска.

Сочетание – хрустящего хлеба, расплавленного сыра и мясной начинки создают феерию вкуса. Такое блюдо подходит и для неожиданных гостей, и для домашнего перекуса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis.

Интересно Приготовьте вафельный торт "Сникерс" за 15 минут: рецепт от Лилии Цвит

Как приготовить особые горячие бутерброды?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты
– 6 ломтиков поджаренного хлеба; 
– 4 – 6 ломтиков салями; 
– 10 ломтиков копченого бекона; 
– 4 ломтика сыра чеддер; 
– несколько листьев салата; 
– 2 столовые ложки майонеза; 
– 2 столовые ложки горчицы; 
– 2 чайные ложки сливочного масла.

 

Любимые горячие бутерброды / Фото przyslij przepis

Приготовление: 

  1. Поджарьте хлеб на сковородке или в тостере до легкой румяности.
  2. Бекон обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки. Четыре ломтика теплого хлеба смажьте сливочным маслом – это сделает сэндвич особенно хрустящим и ароматным.
  3. Положите один ломтик хлеба маслом вниз, смажьте его майонезом, выложите часть хрустящего бекона и листья салата, накройте вторым ломтиком хлеба, смазанным майонезом.
  4. Далее намажьте горчицу, выложите сыр чеддер, салями, остальной бекон и снова салат, после чего накройте еще одним ломтиком сыра.
  5. Верхний кусочек хлеба смажьте маслом, изнутри – горчицей и накройте сэндвич. Переложите его в разогретую духовку и запекайте несколько минут, пока сыр полностью не расплавится, а хлеб не станет золотисто-коричневым и аппетитно хрустящим.

Какой хлеб лучше всего подходит для горячих бутербродов?

Лучше всего подходит пшеничный хлеб – тостовый или нарезной, пишет Finedining lovers. Он равномерно подрумянивается, не крошится и хорошо выдерживает сыр, соусы и начинку.

Важно, чтобы хлеб был не слишком свежим – тогда он лучше запекается и не расползается. Для более выразительного вкуса можно выбрать чиабату или багет.

Что еще стоит попробовать?