Не только колбаса и ветчина: что добавить к горячим бутербродам

Горячие бутерброды всегда выручают. Это отличный перекус, а в некоторых случаях –вкусный завтрак или закуска.

Сочетание – хрустящего хлеба, расплавленного сыра и мясной начинки создают феерию вкуса. Такое блюдо подходит и для неожиданных гостей, и для домашнего перекуса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis.

Как приготовить особые горячие бутерброды?

Время: 15 минут

15 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 6 ломтиков поджаренного хлеба;

– 4 – 6 ломтиков салями;

– 10 ломтиков копченого бекона;

– 4 ломтика сыра чеддер;

– несколько листьев салата;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки горчицы;

– 2 чайные ложки сливочного масла.

Любимые горячие бутерброды / Фото przyslij przepis

Приготовление:

Поджарьте хлеб на сковородке или в тостере до легкой румяности. Бекон обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки. Четыре ломтика теплого хлеба смажьте сливочным маслом – это сделает сэндвич особенно хрустящим и ароматным. Положите один ломтик хлеба маслом вниз, смажьте его майонезом, выложите часть хрустящего бекона и листья салата, накройте вторым ломтиком хлеба, смазанным майонезом. Далее намажьте горчицу, выложите сыр чеддер, салями, остальной бекон и снова салат, после чего накройте еще одним ломтиком сыра. Верхний кусочек хлеба смажьте маслом, изнутри – горчицей и накройте сэндвич. Переложите его в разогретую духовку и запекайте несколько минут, пока сыр полностью не расплавится, а хлеб не станет золотисто-коричневым и аппетитно хрустящим.

Какой хлеб лучше всего подходит для горячих бутербродов?

Лучше всего подходит пшеничный хлеб – тостовый или нарезной, пишет Finedining lovers. Он равномерно подрумянивается, не крошится и хорошо выдерживает сыр, соусы и начинку.

Важно, чтобы хлеб был не слишком свежим – тогда он лучше запекается и не расползается. Для более выразительного вкуса можно выбрать чиабату или багет.

