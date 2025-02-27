Для морозных вечеров: готовим мексиканский суп, который согреет и насытит

В морозные вечера хочется отведать особое блюдо. И именно здесь на помощь приходит густой, ароматный мексиканский суп.

Это блюдо сочетает насыщенные вкусы специй, нежность фрикаделек и пикантность томатов, информирует 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie. Это больше, чем просто суп– это настоящее тепло в тарелке.

К теме В борще этот ингредиент излишний: какой овощ предки не использовали– он выдаст любителя

Рецепт мексиканского супа

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 10 граммов сливочного масла;

– 100 граммов лука;

– 15 граммов чеснока;

– 200 граммов шампиньонов;

– 140 граммов красного перца;

– 400 грамм красной фасоли;

– 70 граммов консервированной кукурузы;

– 500 миллилитров куриного бульона;

– 400 граммов говяжьего фарша;

– 90 граммов тостового хлеба;

– 125 граммов сыра моцарелла;

– 50 граммов сыра гауда;

– 75 грамм томатной пасты;

– соль, перец, паприка сладкая, куркума, перец чили, чеснок, чеснок гранулированный – по вкусу.

Приготовление:

В большой сковороде растопите масло и добавьте пропущенный через пресс чеснок, мелко порежьте лук и нарежьте четвертинками грибы. Перец порежьте кубиками. Всыпьте щепотку соли. Обжаривайте овощи около 5 минут. Тем временем доведите бульон до кипения. В другой кастрюле вскипятите примерно 1 литр воды для приготовления фрикаделек. Приправьте фарш специями и кропотливо перемешайте. Сформируйте небольшие тефтели. Когда вода закипит, добавьте фрикадельки. Готовьте их примерно 5 минут после того, как они поднимутся на поверхность воды, и слейте воду. Отложите фрикадельки в сторону. Добавьте сваренный бульон в пассерованные овощи. Также всыпьте фасоль, кукурузу, добавьте томатную пасту. Перемешайте и оставьте кипеть около 10 минут. Когда все закипит, добавьте фрикадельку и попробуйте блюдо. При необходимости приправьте. Если суп слишком густой, добавьте воду или бульон. Варите еще 5 минут. Разрежьте хлеб пополам, сформировав треугольники. Посыпьте немного гранулированного чеснока на хлеб. Посыпьте его тертым желтым творогом. Выпекайте тосты в духовке около 5 минут– пока сыр не подрумянится. Перелейте суп в миску. Добавьте сыр моцареллу. Подавайте суп с тостами.

Что приготовить на завтрак: рецепт с яблоками.