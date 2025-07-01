27 июля, 14:29
Так просто еще не бывало: готовим домашний мармелад из 3 ингредиентов, которые надо только смешать
Основні тези
- Побалуйте себя и своих детей вкусным и полезным мармеладом, не содержащим вредных добавок и красителей.
- Существует много рецептов мармелада, но 24 Канал предлагает самый простой – с приготовлением справится даже школьник.
Многие потребители, которые регулярно покупают мармелад в магазинах, возможно, даже не задумывались над тем, как просто приготовить этот замечательный десерт в домашних условиях. Понадобится всего 3 ингредиента и 2 часа.
Создать здоровый десерт легко, просто смешав ингредиенты, подогрев их на плите и разлив в формочки. Полученный мармелад не содержит искусственных красителей и консервантов, пишет 24 Канал со ссылкой на News.info.
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Как приготовить вкусный и полезный мармелад?
- Время: 15 минут (2 – 3 часа на застывание)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 5 столовых ложек теплой воды;
– 100 граммов фруктового пюре;
– 3 чайные ложки желатина.
Приготовление:
- Желатин насыпьте в чашку, залейте теплой водой, хорошо перемешайте и оставьте его набухать.
- Возьмите любые фрукты и сделайте из них пюре. Хорошо подойдут даже обычные яблоки с грушей или замороженные ягоды, которые предварительно надо разморозить.
- Как только желатин набух, отправьте его нагреваться на водяной бане, постоянно помешивая до полного растворения. Малыми порциями добавляйте фруктовое пюре в желатин и перемешайте.
- Готовое пюре разлейте в силиконовые плоские формы и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа для застывания. Порежьте мармелад порционно и угощайтесь.
Приятного аппетита!
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