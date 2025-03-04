Пышные вареники на кефире без яиц: по этому рецепту получаются невероятно нежными

Вареники из теста на кефире без яиц – это настоящий кулинарный прорыв, который обещает исключительно нежную и легкую текстуру. Пироги будут необычайно воздушными и будут таять во рту.

Именно таким рецептом вареников делится 24 Канал со ссылкой на украинского ресторатора Владимира Ярославского. Приготовив их один раз, других уже не захочется.

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Пышные вареники на кефире без яиц

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты для теста:

– 300 миллилитров кефира;

– 500 – 530 граммов муки;

– 8 граммов соды (или пакетик разрыхлителя);

– щепотка соли.



Для начинки:

– 1 пачка творога;

– 1 маленькое яйцо или желток;

– 50 граммов сахара.

Как приготовить пышные вареники: смотрите видео

Приготовление:

Добавьте в кефир соль и соду, быстро перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто.

Сформируйте тесто в валик, подсыпая немного муки. Нарежьте небольшими "шайбами", расплющите руками, формируя плоское округлое изделие.

Наполните начинкой и заверните. Продолжайте пока не закончится тесто и начинка.

Варите на пару на марле под миской 5 минут.

Выложите в миску и смажьте сливочным маслом. Подавать стоит со сметаной.

Приятного аппетита!

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