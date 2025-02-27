Вкус так же королевский, как и название: готовим любимый Сметанник, но на этот раз – с секретом

Секрет идеального сметанника заключается в сгущенке. Если добавить его к сметане, то лепешки не просто будут нежными, но и приобретут карамельные вкусовые оттенки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Ингредиенты:

– 1 банка сгущенки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 300 граммов муки;

– 400 граммов 20% сметаны;

– 150 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка 9% уксуса.

Приготовление:

Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно размягчилось естественным образом. Не используйте плиту или микроволновку.

Когда масло станет мягким, выложите его в миску, добавьте яйца и перемешайте до однородной консистенции с помощью вилки, венчика или миксера. Далее влейте сгущенку и еще раз перемешайте.

Потушите соду уксусом и добавьте к яичной массе. Просейте муку, добавьте порциями, постоянно перемешивая. Разделите тесто на 2 равные части.

Смажьте форму для выпекания маслом или застелите пергаментом., влейте первую часть теста и выпекайте в духовке при 180 градусов в течение 30– 40 минут. Когда корж остынет, извлеките из формы и испечь второй корж таким же образом.

Разрежьте каждый корж вдоль, чтобы получить четыре лепешки. В отдельной миске взбейте сметану с сахаром до однородной консистенции (чем длиннее– тем лучше, оптимально сбивать 10– 15 минут). Поставьте крем на 1 час в холодильник.

После охлаждения крема соберите торт: выложите первый корж., смажьте кремом, повторите с остальными лепешками.