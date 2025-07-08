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8 июля, 17:31
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И на работу, и на прогулку: лучший диетический пудинг из черники и чиа

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Черничный пудинг с авокадо и чиа – легкий вегетарианский десерт, который готовится только из натуральных ингредиентов.
  • В результат вы получаете не только десерт, но и сбалансированный здоровый перекус.

Черничный пудинг приобретает все большую популярность как легкий и свежий десерт, в котором сахар заменяется медом – идеально на перекус. Самым большим преимуществом этого лакомства является использование только натуральных ингредиентов.

Его можно приготовить за считанные минуты и брать с собой на работу или насладиться во время неторопливой прогулки. Рецептом пудинга из черники, авокадо и чиа делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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    Пудинг из черники, авокадо и чиа

    • Время: 25 минут
    • Порции: 1

    Ингредиенты:
    – 130 граммов черника;
    – 2 столовые ложки семян чиа;
    – 1 столовая ложка меда;
    – 1 авокадо;
    – 60 миллилитров воды;
    – 1 столовая ложка лимонного сока.

    Приготовление:

    1. Очистите авокадо. Положите в блендер авокадо, чернику, воду, лимонный сок и мед. Взбейте до однородной гладкой массы.
       
    2. Перелейте смесь в банку или стакан, добавьте семена чиа и тщательно перемешайте ложкой.
       
    3. Оставьте пудинг на 15 минут, чтобы семена чиа разбухли. Если хотите более густой – приготовьте вечером, оставьте в холодильнике и дайте настояться до утра.
       
    4. Перед подачей перемешайте и по желанию украсьте ягодами или орешками.

    Приятного аппетита!

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