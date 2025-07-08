И на работу, и на прогулку: лучший диетический пудинг из черники и чиа
- Черничный пудинг с авокадо и чиа – легкий вегетарианский десерт, который готовится только из натуральных ингредиентов.
- В результат вы получаете не только десерт, но и сбалансированный здоровый перекус.
Черничный пудинг приобретает все большую популярность как легкий и свежий десерт, в котором сахар заменяется медом – идеально на перекус. Самым большим преимуществом этого лакомства является использование только натуральных ингредиентов.
Его можно приготовить за считанные минуты и брать с собой на работу или насладиться во время неторопливой прогулки. Рецептом пудинга из черники, авокадо и чиа делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Пудинг из черники, авокадо и чиа
- Время: 25 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 130 граммов черника;
– 2 столовые ложки семян чиа;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 авокадо;
– 60 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Очистите авокадо. Положите в блендер авокадо, чернику, воду, лимонный сок и мед. Взбейте до однородной гладкой массы.
- Перелейте смесь в банку или стакан, добавьте семена чиа и тщательно перемешайте ложкой.
- Оставьте пудинг на 15 минут, чтобы семена чиа разбухли. Если хотите более густой – приготовьте вечером, оставьте в холодильнике и дайте настояться до утра.
- Перед подачей перемешайте и по желанию украсьте ягодами или орешками.
Приятного аппетита!
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