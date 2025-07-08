И на работу, и на прогулку: лучший диетический пудинг из черники и чиа

Черничный пудинг приобретает все большую популярность как легкий и свежий десерт, в котором сахар заменяется медом – идеально на перекус. Самым большим преимуществом этого лакомства является использование только натуральных ингредиентов.

Его можно приготовить за считанные минуты и брать с собой на работу или насладиться во время неторопливой прогулки. Рецептом пудинга из черники, авокадо и чиа делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Пудинг из черники, авокадо и чиа

Время: 25 минут

25 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 130 граммов черника;

– 2 столовые ложки семян чиа;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 авокадо;

– 60 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Очистите авокадо. Положите в блендер авокадо, чернику, воду, лимонный сок и мед. Взбейте до однородной гладкой массы.

Перелейте смесь в банку или стакан, добавьте семена чиа и тщательно перемешайте ложкой.

Оставьте пудинг на 15 минут, чтобы семена чиа разбухли. Если хотите более густой – приготовьте вечером, оставьте в холодильнике и дайте настояться до утра.

Перед подачей перемешайте и по желанию украсьте ягодами или орешками.

Приятного аппетита!

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