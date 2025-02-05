"Пышнее" мир не видел: готовим невероятные оладьи без дрожжей

Приготовить идеальные по вкусу и текстуре оладьи – задача не из простых. Многие хозяйки сталкиваются с такими проблемами, как неравномерное выпекание и тесто, которое просто не поднимается.

Однако есть простой рецепт, благодаря которому оладьи получаются вкусными, пышными и нежными, пишет 24 Канал со ссылкой на UA.Новости. Готовьте сразу двойную порцию, потому что они идеальны! Читайте также Станут фаворитом: Кацурин показал, как легко приготовить сырники "Три молока" Как приготовить пышные оладьи без дрожжей Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– пол-литра кефира средней жирности;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 куриное яйцо;

– растительное масло. Приготовление: Кефир перелейте в емкость для СВЧ (микроволновое излучение) и немного прогрейте его. При таком подходе тесто получится более качественным.

Перелейте его в рабочую миску. Соедините кефир с сахаром, солью и куриным яйцом. Масса должна получиться однородной.

От всей муки отделите большую ложку и отложите ее в сторону. Остальные просейте и добавьте в состав теста.

Соду всыпьте в муку и введите к остальным продуктам.

Доведите до однородного состояния и отставьте тесто на 15 минут. После этого смело начинайте жарку на хорошо прогретой сковородке с растительным маслом. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и нежную творожную запеканку без муки.