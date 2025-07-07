Пышные как пух: как приготовить настоящие оладьи, которые не падают

Многие люди любят пышные оладьи, но не знают, как приготовить их без дрожжей. Но выход есть – этот метод дает не менее вкусные результаты и без этого ингредиента.

Просто надо готовить их на кефире и с содой – получатся вкусными, воздушными и высокими. Рецептом идеальных пышных оладий делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @kudriava.food. Читайте также Тирамису-болс за считанные минуты: готовим трендовый десерт этого лета Пышные оладьи Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 500 миллилитров кефира;

– 2 яйцо;

– 430 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки соды. Приготовление: В миску налейте кефир комнатной температуры, вбейте яйца, дайте щепотку соли, сахар и взбейте все венчиком.

К этой массе постепенно добавьте просеянную муку и вымешайте все до однородности – тесто должно получиться густое. Муку добавьте почти всю, лишь одну столовую ложку оставьте.

Перед жаркой оладий добавьте в тесто последнюю ложку муки и соду, хорошо вымешайте и оставьте на 2 минуты, чтобы тесто набухло. Больше не мешайте, потому что оладьи не вырастут.

Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и жарьте оладьи на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и воздушный десерт "Павлова" со свежими ягодами.