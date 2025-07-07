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7 июля, 17:30
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Пышные как пух: как приготовить настоящие оладьи, которые не падают

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Пышные оладьи – это лучший завтрак не только для детей, но и взрослых. Они хорошо сочетаются с джемом и даже просто с сахарной пудрой.
  • Главное уметь приготовить настоящие пышные оладьи. Этот рецепт поможет.

Многие люди любят пышные оладьи, но не знают, как приготовить их без дрожжей. Но выход есть – этот метод дает не менее вкусные результаты и без этого ингредиента.

Просто надо готовить их на кефире и с содой – получатся вкусными, воздушными и высокими. Рецептом идеальных пышных оладий делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @kudriava.food.

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    Пышные оладьи

    • Время: 30 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 500 миллилитров кефира;
    – 2 яйцо;
    – 430 граммов муки;
    – 0,5 чайной ложки соли;
    – 1 столовая ложка сахара;
    – 0,5 чайной ложки соды.

    Приготовление:

    1. В миску налейте кефир комнатной температуры, вбейте яйца, дайте щепотку соли, сахар и взбейте все венчиком.
       
    2. К этой массе постепенно добавьте просеянную муку и вымешайте все до однородности – тесто должно получиться густое. Муку добавьте почти всю, лишь одну столовую ложку оставьте.
       
    3. Перед жаркой оладий добавьте в тесто последнюю ложку муки и соду, хорошо вымешайте и оставьте на 2 минуты, чтобы тесто набухло. Больше не мешайте, потому что оладьи не вырастут.
       
    4. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и жарьте оладьи на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки.

    Готово!

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