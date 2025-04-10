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10 апреля, 12:41
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Каждый, кто попробует, позавидует: пышные оладьи всего за 15 минут

Марта Касиянчук

Оладьи с чашкой ароматного чая идеальный вариант перекуса. Однако, если ваши блины не поднимаются, стоит изменить рецепт.

24 Канал со ссылкой на Arguments предлагает приготовить оладьи на сметане и без добавления дрожжей. Их пышности позавидует каждая ваша подруга.

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Пышные оладьи – рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 граммов сметаны;
– 10 столовых ложек муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли и соды;
– оливковое масло для жарки.

Приготовление:

  1. Возьмите удобную емкость и начните смешивать яйца с сахаром. Когда масса стала относительно однородной, постепенно добавляйте сметану, не забывая тщательно перемешивать.
     
  2. Тем временем просейте муку и аккуратно добавьте к тесту.
     
  3. Во время перемешивания добавьте по щепотке соли и соды.
     
  4. Разогрейте сковородку, налейте немного оливкового масла и выложите оладьи – обжарьте по несколько минут с каждой из сторон на медленном огне.
     
  5. Затем выложите оладьи на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков масла.

Приятного аппетита!

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