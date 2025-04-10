Каждый, кто попробует, позавидует: пышные оладьи всего за 15 минут

Оладьи с чашкой ароматного чая идеальный вариант перекуса. Однако, если ваши блины не поднимаются, стоит изменить рецепт.

24 Канал со ссылкой на Arguments предлагает приготовить оладьи на сметане и без добавления дрожжей. Их пышности позавидует каждая ваша подруга. Читайте также Что сделать из теста фило: 2 идеи вкусной выпечки – соленая и сладкая соленая и сладкая Пышные оладьи – рецепт Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 200 граммов сметаны;

– 10 столовых ложек муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли и соды;

– оливковое масло для жарки. Приготовление: Возьмите удобную емкость и начните смешивать яйца с сахаром. Когда масса стала относительно однородной, постепенно добавляйте сметану, не забывая тщательно перемешивать.

Тем временем просейте муку и аккуратно добавьте к тесту.

Во время перемешивания добавьте по щепотке соли и соды.

Разогрейте сковородку, налейте немного оливкового масла и выложите оладьи – обжарьте по несколько минут с каждой из сторон на медленном огне.

Затем выложите оладьи на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков масла. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашние глазированные сырки.