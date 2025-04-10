10 апреля, 12:41
Каждый, кто попробует, позавидует: пышные оладьи всего за 15 минут
Оладьи с чашкой ароматного чая идеальный вариант перекуса. Однако, если ваши блины не поднимаются, стоит изменить рецепт.
24 Канал со ссылкой на Arguments предлагает приготовить оладьи на сметане и без добавления дрожжей. Их пышности позавидует каждая ваша подруга.
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Пышные оладьи – рецепт
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 граммов сметаны;
– 10 столовых ложек муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли и соды;
– оливковое масло для жарки.
Приготовление:
- Возьмите удобную емкость и начните смешивать яйца с сахаром. Когда масса стала относительно однородной, постепенно добавляйте сметану, не забывая тщательно перемешивать.
- Тем временем просейте муку и аккуратно добавьте к тесту.
- Во время перемешивания добавьте по щепотке соли и соды.
- Разогрейте сковородку, налейте немного оливкового масла и выложите оладьи – обжарьте по несколько минут с каждой из сторон на медленном огне.
- Затем выложите оладьи на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков масла.
Приятного аппетита!
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