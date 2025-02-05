Омлет будет пышным и не опадет после подачи: что обязательно нужно в него добавить

Омлет – один из наших любимых завтраков. И важно наслаждаться не только его вкусом, но и эстетикой.

Омлет – очень простое блюдо, но если вы хотите, чтобы он выглядел как на картинке, нужно знать несколько секретов. 24 Канал предлагает наслаждаться любимым завтраком с подсказками портала Ukr.Media.

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Секреты приготовления пышного омлета

Чтобы омлет был идеальным, прежде всего важно соблюдать правильное соотношение яиц и молока. Слишком много молока сделает омлет жидким и плоским, а мало – плотным.

Оптимальная пропорция – 50 миллилитров молока на 1 яйцо.

Можно воспользоваться простой хитростью – отмерять половину скорлупы яйца, тогда омлет точно будет удачным.

Просто и вкусно / Фото Freepik

Секретный ингредиент идеального омлета – крахмал. В отличие от муки он не добавляет привкуса и делает блюдо легким и пышным. На 2 яйца нужна буквально щепотка крахмала.

Еще один лайфхак: яйца нужно легко перемешать, а не взбивать в пену. Тогда омлет точно будет пышным.

Не надо придумывать лишних движений: как за секунду почистить вареные яйца.