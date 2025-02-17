Он действительно существует: салат из 1 ингредиента, который "даст фору" известным конкурентам

Этот салат станет находкой для современных хозяек. В нем прекрасно все – и вкус, и скорость, и бюджет.

Пекинская капуста, несколько помощных ингредиентов – и вкусный салат уже на столе. Он так вкусный, что вы можете спокойно готовить его хоть каждый день, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт быстрого салата

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов пекинской капусты;

– 1 морковь;

– 120 граммов помидоров черри;

– 2 пера зеленого лука;

– 100 граммов сметаны;

– 100 граммов майонеза;

– 20 граммов петрушки или кинзы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Капусту шинкуем, морковь натираем, помидоры нарезаем четвертинками. Зеленый лук и петрушку измельчаем. Смешиваем ингредиенты, солим и перчим. Заправляем салат сметаной и майонезом.

Приятного аппетита!

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