17 февраля, 20:26
Он действительно существует: салат из 1 ингредиента, который "даст фору" известным конкурентам
Этот салат станет находкой для современных хозяек. В нем прекрасно все – и вкус, и скорость, и бюджет.
Пекинская капуста, несколько помощных ингредиентов – и вкусный салат уже на столе. Он так вкусный, что вы можете спокойно готовить его хоть каждый день, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
К теме Хоть каждый день готовь: салат из пекинской капусты, который никогда не надоест
Рецепт быстрого салата
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов пекинской капусты;
– 1 морковь;
– 120 граммов помидоров черри;
– 2 пера зеленого лука;
– 100 граммов сметаны;
– 100 граммов майонеза;
– 20 граммов петрушки или кинзы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Капусту шинкуем, морковь натираем, помидоры нарезаем четвертинками.
- Зеленый лук и петрушку измельчаем.
- Смешиваем ингредиенты, солим и перчим.
- Заправляем салат сметаной и майонезом.
Приятного аппетита!
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