Как приготовить капустняк, который попал в The Washington Times: рецепт от Клопотенко

Один из самых известных поваров Украины Евгений Клопотенко попал в The Washington Times. Американское издание опубликовало его рецепт капустняка, который стоит повторить каждой украинской хозяйке.

Ферментированные овощи являются важными продуктами для улучшения пищеварения, а особенно часто их советуют употреблять в зимнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Times. Кроме маринованных огурцов и помидоров, квашеная капуста также занимает особое место в кулинарии.

Рецепт капустняка Евгений Клопотенко добавил в свою кулинарную книгу "Аутентичная украинская кухня" и отметил, что он очень прост в приготовлении, поэтому им можно угощать семью хоть каждую неделю в течение всей зимы. Капустняк готовится со свининой, а кислинка от капусты прекрасно балансирует жир, подчеркивая вкус блюда.

Как приготовить капустняк по рецепту Евгения Клопотенко?

Ингредиенты:

450 граммов свиной лопатки без костей;

1 лавровый лист;

2 штуки душистого перца;

1 большая морковь;

1 крупный лук;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

300 граммов квашеной капусты;

5 средних крахмалистых картофелин;

кошерная соль и молотый перец.

Способ приготовления:

Нарежьте свиную лопатку небольшими кусками и положите в среднюю кастрюлю. Залейте холодной водой так, чтобы она покрыла мясо и доведите до кипения на среднем огне. Далее надо уменьшить огонь и варить на медленном огне в течение часа, периодически снимая пену. Через час надо добавить лавровый лист и душистый перец и продолжать готовить на слабом огне.

Пока варится бульон, натрите морковь и нарежьте кубиками лук. Налейте масло в сковороду и поставьте ее на средний огонь, обжаривая вместе лук с морковью до появления аромата. Тогда добавьте квашеную капусту и влейте немного бульона, чтобы овощи не пересохли. Когда они станут мягкими, то сковородку уже можно снимать с плитки.

Последний этап – нарезание кубиками картофеля. Его надо добавить в бульон и варить на медленном огне 20 минут, а дальше добавить в кастрюлю обжаренные овощи. Доведите все до быстрого кипения, уменьшите огонь и варите суп на медленном огне еще 5 минут. В конце надо добавить щепотку соли и молотый перец. Перед подачей капустняку рекомендуется дать немного настояться.