Гениальный омлет в лаваше: отличное решение для завтрака или перекуса
- Рецепт омлета в лаваше подходит для быстрого приготовления завтрака или перекуса.
- Лаваш является основой блюда, а ингредиенты для начинки можно варьировать в зависимости от наличия продуктов в холодильнике.
Когда нет света, долгие приготовления становятся настоящей роскошью. В такой ситуации на помощь приходят быстрые рецепты, которые дарят такой же фантастический результат.
Нужен только лаваш и несколько ингредиентов, чтобы подать к столу вкусное блюдо. 24 Канал предлагает сохранить себе эту находку с TikTok tastenotalk. С начинкой можно экспериментировать и добавлять все, что есть в холодильнике.
Читайте также Любимая школьная пицца одной рукой: готовим любимый перекус детства
Как приготовить омлет в лаваше?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– яйца;
– лаваш;
– авокадо;
– кукуруза;
– колбаса или мясо;
– шпинат или другая зелень;
– мягкий сыр.
Готовим вкусный завтрак за считанные минуты: видео
Приготовление:
- Яйца взбиваем и жарим на сковороде, сверху выкладываем лаваш.
- Выкладываем на тарелку так, чтобы лаваш оказался снизу.
- Делим омлет на 4 части и выкладываем шпинат, кукурузу, мясо и авокадо.
- Складываем четвертинками и подаем к столу.
Как сделать лаваш самому?
Это легко: надо 350 граммов муки, 200 миллилитров кипятка, 2 столовые ложки масла и пол чайной ложки соли. Замешиваем тесто и даем ему немного "отдохнуть", подсказывает Moje gotowanie.
Осталось разделить тесто на части, тонко их раскатать и пожарить на сухой сковороде. Вот и все – можно использовать лаваш для множества блюд.
Что еще вкусного приготовить?
Попробуйте эти домашние рогалики – гора удовольствия всего за несколько гривен.
А еще вам пригодятся маринованные грибы, на приготовление которых нужно всего 15 минут.