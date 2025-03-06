10 минут и готово: готовим натуральный майонез без яиц, который не будет вредить фигуре
Трудно найти человека, который бы не любил майонез. Однако, все больше людей решают избегать этого популярного соуса, ссылаясь на высокую калорийность и потенциальные риски для здоровья.
Домашний майонез может стать удачным решением для тех, кто заботится о своей фигуре и здоровье в целом, поскольку так вы можете контролировать содержание. Рецептом натурального майонеза без яиц делится 24 Канал со ссылкой на UA.Новости.
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Натуральный майонез без яиц
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 150 миллилитров рафинированного оливкового масла;
– 75 миллилитров молока;
– 1/2 чайной ложки соли и черного перца;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка сока лимона.
Приготовление:
- Сначала соедините масло с молоком и перемешайте с помощью ложки. Тогда 30 секунд пробейте массу блендером.
- Добавьте пряности, соль и горчицу. Если вы любите пикантность, то можете еще добавить мелко нарезанный чеснок (не более 2 зубков), измельченную зелень и другие специи.
- Доведите все до однородного состояния.
Готово!
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