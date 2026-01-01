Укр Рус
1 января, 22:29
Мандариновый тортик без выпекания: этот десерт продлит ваш праздник

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Мандариновый тортик без выпечки готовится с помощью савоярди, маскарпоне и мандаринового сока.
  • Основные этапы приготовления включают замачивание печенья в соке, нанесение крема и украшение дольками мандаринов и розмарином.

Мандаринки – любимый зимний акцент, поэтому стоит насладиться ими по полной. А поможет в этом этот простой и изысканный десерт.

Если захотелось сладенького с мандаринами – этот рецепт станет вашим явным фаворитом. Это тот случай, когда почти без усилий можно получить большую порцию наслаждения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok top_havchik_cooking. 

Как приготовить мандариновый торт?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 10 штук савоярди;
– 250 граммов маскарпоне;
– 2 – 3 столовые ложки сгущенного молока;
– 3 + 1 мандарин;
– розмарин по вкусу.

Готовим невероятный десерт с мандаринами: видео

Приготовление:

  1. Выжмите сок из 3 мандаринов, по желанию измельчите мякоть блендером и процедите через сито.
  2. Маскарпоне смешайте со сгущенным молоком до однородного нежного крема.
  3. Савоярди быстро окунайте в мандариновый сок и выкладывайте слоем в форму, сверху покрывайте кремом.
  4. Повторите слои печенья и крема.
  5. Украсьте десерт дольками мандарина и веточкой розмарина. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы торт хорошо стабилизировался.

Как выбрать сладкий мандарин?

В первую очередь нужно обращать внимание не на цвет фрукта, а на его вес. Именно он станет подсказкой относительно его вкуса, обращает внимание Kuchnia.

Чем тяжелее мандарин – тем больше в нем сока. Такие плоды станут идеальным дополнением для ваших десертов.

