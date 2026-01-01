Мандариновый тортик без выпекания: этот десерт продлит ваш праздник
- Мандариновый тортик без выпечки готовится с помощью савоярди, маскарпоне и мандаринового сока.
- Основные этапы приготовления включают замачивание печенья в соке, нанесение крема и украшение дольками мандаринов и розмарином.
Мандаринки – любимый зимний акцент, поэтому стоит насладиться ими по полной. А поможет в этом этот простой и изысканный десерт.
Если захотелось сладенького с мандаринами – этот рецепт станет вашим явным фаворитом. Это тот случай, когда почти без усилий можно получить большую порцию наслаждения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok top_havchik_cooking.
Как приготовить мандариновый торт?
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 10 штук савоярди;
– 250 граммов маскарпоне;
– 2 – 3 столовые ложки сгущенного молока;
– 3 + 1 мандарин;
– розмарин по вкусу.
Готовим невероятный десерт с мандаринами: видео
Приготовление:
- Выжмите сок из 3 мандаринов, по желанию измельчите мякоть блендером и процедите через сито.
- Маскарпоне смешайте со сгущенным молоком до однородного нежного крема.
- Савоярди быстро окунайте в мандариновый сок и выкладывайте слоем в форму, сверху покрывайте кремом.
- Повторите слои печенья и крема.
- Украсьте десерт дольками мандарина и веточкой розмарина. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы торт хорошо стабилизировался.
Как выбрать сладкий мандарин?
В первую очередь нужно обращать внимание не на цвет фрукта, а на его вес. Именно он станет подсказкой относительно его вкуса, обращает внимание Kuchnia.
Чем тяжелее мандарин – тем больше в нем сока. Такие плоды станут идеальным дополнением для ваших десертов.
