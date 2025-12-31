Вы еще успеваете сделать десерт: готовим легендарный "Муравейник" на Новый год 2026
- Торт "Муравейник" можно приготовить перед самым празднованием.
- Основные ингредиенты: мука, разрыхлитель, сливочное масло, сахар, яйца, сметана, сгущенное молоко.
Если из-за дел подготовка к праздникам пошла наперекосяк –не спешите разочаровываться. С этим рецептом вы еще успеваете все наверстать.
"Муравейник" – это популярный торт, который прекрасно подходит для уютного празднования. 24 Канал предлагает дальше не медлить и воспользоваться рецептом с TikTok diali_cooking.
Читайте также Не обязательно икра: бутерброды с авокадо и гранатом, которые сделают праздник незабываемым
Как быстро приготовить торт "Муравейник"?
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 250 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки сахара;
– 2 куриных яйца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 200 граммов сливочного масла для крема;
– 1 банка сгущенного молока.
Готовим вкусный торт за считанные минуты: видео
Приготовление:
- К мягкому сливочному маслу добавьте сахар и яйца, хорошо перемешайте до однородности.
- Всыпьте муку вместе с разрыхлителем, добавьте сметану и замесите мягкое, пластичное тесто.
- Разделите его на четыре части и поставьте в морозильную камеру примерно на один час.
- Охлажденное тесто натрите на крупной терке, выложите на противень и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут до легкого золотистого цвета.
- Готовую крошку полностью охладите и поломайте руками на мелкие кусочки.
- Для крема мягкое сливочное масло взбейте со сгущенным молоком до пышной, гладкой массы, после чего добавьте измельченное тесто и тщательно перемешайте.
- Полученную массу выложите в круглую тарелку, застеленную пищевой пленкой, хорошо уплотните и поставьте в холодильник на несколько часов для стабилизации.
- По желанию сформируйте десерт в виде горки "муравейника" без формы и подавайте охлажденным.
Как правильно взбивать масло?
Масло должно быть комнатной температуры – это секрет воздушного и нежного результата. Начинайте с малых оборотов, чтобы насытить масло кислородом, рассказывает Moje gotowanie.
Все ингредиенты надо добавлять постепенно, не сбавляя оборотов. В противном случае есть очень высокий риск расслоения.
Что еще приготовить?
Дешевая закуска "пингвины" точно станет сюрпризом для ваших гостей.
А еще пригодиться может стать невероятный печеночный рулет.