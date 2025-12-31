Вы еще успеваете сделать десерт: готовим легендарный "Муравейник" на Новый год 2026

Если из-за дел подготовка к праздникам пошла наперекосяк –не спешите разочаровываться. С этим рецептом вы еще успеваете все наверстать.

"Муравейник" – это популярный торт, который прекрасно подходит для уютного празднования. 24 Канал предлагает дальше не медлить и воспользоваться рецептом с TikTok diali_cooking.

Читайте также Не обязательно икра: бутерброды с авокадо и гранатом, которые сделают праздник незабываемым

Как быстро приготовить торт "Муравейник"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 250 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки сахара;

– 2 куриных яйца;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 200 граммов сливочного масла для крема;

– 1 банка сгущенного молока.

Готовим вкусный торт за считанные минуты: видео

Приготовление:

К мягкому сливочному маслу добавьте сахар и яйца, хорошо перемешайте до однородности. Всыпьте муку вместе с разрыхлителем, добавьте сметану и замесите мягкое, пластичное тесто. Разделите его на четыре части и поставьте в морозильную камеру примерно на один час. Охлажденное тесто натрите на крупной терке, выложите на противень и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут до легкого золотистого цвета. Готовую крошку полностью охладите и поломайте руками на мелкие кусочки. Для крема мягкое сливочное масло взбейте со сгущенным молоком до пышной, гладкой массы, после чего добавьте измельченное тесто и тщательно перемешайте. Полученную массу выложите в круглую тарелку, застеленную пищевой пленкой, хорошо уплотните и поставьте в холодильник на несколько часов для стабилизации. По желанию сформируйте десерт в виде горки "муравейника" без формы и подавайте охлажденным.

Как правильно взбивать масло?

Масло должно быть комнатной температуры – это секрет воздушного и нежного результата. Начинайте с малых оборотов, чтобы насытить масло кислородом, рассказывает Moje gotowanie.

Все ингредиенты надо добавлять постепенно, не сбавляя оборотов. В противном случае есть очень высокий риск расслоения.

Что еще приготовить?