Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Вы еще успеваете сделать десерт: готовим легендарный "Муравейник" на Новый год 2026
31 декабря, 17:01
2

Вы еще успеваете сделать десерт: готовим легендарный "Муравейник" на Новый год 2026

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Торт "Муравейник" можно приготовить перед самым празднованием.
  • Основные ингредиенты: мука, разрыхлитель, сливочное масло, сахар, яйца, сметана, сгущенное молоко.

Если из-за дел подготовка к праздникам пошла наперекосяк –не спешите разочаровываться. С этим рецептом вы еще успеваете все наверстать.

"Муравейник" – это популярный торт, который прекрасно подходит для уютного празднования. 24 Канал предлагает дальше не медлить и воспользоваться рецептом с TikTok diali_cooking.

Читайте также Не обязательно икра: бутерброды с авокадо и гранатом, которые сделают праздник незабываемым

Как быстро приготовить торт "Муравейник"?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 300 граммов муки; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя; 
– 250 граммов сливочного масла; 
– 3 столовые ложки сахара; 
– 2 куриных яйца; 
– 1 столовая ложка сметаны; 
– 200 граммов сливочного масла для крема; 
– 1 банка сгущенного молока.

Готовим вкусный торт за считанные минуты: видео

Приготовление:

  1. К мягкому сливочному маслу добавьте сахар и яйца, хорошо перемешайте до однородности.
  2. Всыпьте муку вместе с разрыхлителем, добавьте сметану и замесите мягкое, пластичное тесто.
  3. Разделите его на четыре части и поставьте в морозильную камеру примерно на один час.
  4. Охлажденное тесто натрите на крупной терке, выложите на противень и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут до легкого золотистого цвета.
  5. Готовую крошку полностью охладите и поломайте руками на мелкие кусочки.
  6. Для крема мягкое сливочное масло взбейте со сгущенным молоком до пышной, гладкой массы, после чего добавьте измельченное тесто и тщательно перемешайте.
  7. Полученную массу выложите в круглую тарелку, застеленную пищевой пленкой, хорошо уплотните и поставьте в холодильник на несколько часов для стабилизации.
  8. По желанию сформируйте десерт в виде горки "муравейника" без формы и подавайте охлажденным.

Как правильно взбивать масло?

Масло должно быть комнатной температуры – это секрет воздушного и нежного результата. Начинайте с малых оборотов, чтобы насытить масло кислородом, рассказывает Moje gotowanie.

Все ингредиенты надо добавлять постепенно, не сбавляя оборотов. В противном случае есть очень высокий риск расслоения.

Что еще приготовить?