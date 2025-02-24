Райского наслаждения много не бывает: готовим невероятный рулет "Баунти" без выпекания

"Баунти" – это великолепное сочетание вкуса и ностальгии, которое вызывает в воображении образ рекламы с пляжем, пальмами и белыми песками. Для тех, кто мечтает о тропическом побеге, новый рецепт обещает принести "рай" прямо на вашу кухню.

Любители кокосовой стружки и десертов с их ароматом непременно оценят это лакомство. Как приготовить рулет "Баунти" рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24. Читайте также Забытые сладости из детства: готовим вкусные, сладкие и хрустящие вергуны Рулет "Баунти" Время: 1 час

1 час Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 300 граммов печенья;

– 100 граммов сахара;

– 150 граммов сливочного масла;

– 40 граммов кокосовой стружки;

– 4 столовые ложки какао-порошка;

– 100 миллилитров воды;

– 100 граммов сахарной пудры. Приготовление: Растопленное сливочное масло в течение 3 – 5 минут смешайте с сахарной пудрой. Затем добавьте кокосовую стружку и снова вымешайте.

Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или обычной скалки. Какао-порошок перемешайте венчиком с крошкой печенья.

Сахар растопите в кипятке и залейте жидкостью сухую смесь. Замешайте тесто ложкой и переложите на доску, что застелена пищевой пленкой.

Раскатайте тесто в форме прямоугольника. Сверху выложите кокосовую начинку и равномерно ложкой распределите по тесту.

Осторожно закрутите рулет и оставьте в холодильнике на 40 минут.

Готовый десерт посыпьте сахарной пудрой. Можно еще полить растопленным шоколадом. Приятного аппетита! Приготовьте также: морковно-апельсиновый кекс.