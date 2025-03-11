11 марта, 06:05
Он точно не хуже классики: рецепт постного плова с сухофруктами: рецепт постного плова с сухофруктами
Плов – это блюдо, от которого не откажется никто. И пост вовсе не причина от него отказываться.
Постный плов с сухофруктами – отличная альтернатива знаменитому блюду с мясом. Сладковатый привкус блюда настолько оригинальный, что вам точно захочется почувствовать его снова, информирует 24 Канал со ссылкой на "Факты".
К теме Вкусно, быстро и без усилий: меню на вторую неделю поста
Рецепт плова с сухофруктами
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов риса;
– 50 граммов кураги;
– 30 граммов чернослива;
– 30 граммов изюма;
– 30 граммов фиников.
Приготовление:
- Начните с тщательного промывания сухофруктов под проточной водой, а затем залейте их холодной водой и оставьте на 1 – 2 часа, чтобы они хорошо набухли.
- Одновременно замочите рис в воде на то же время.
- Когда настоя останется, слейте воду с риса, долейте свежую и готовьте до мягкости.
- За 5 минут до конца варки добавьте мелко нарезанные сухофрукты, а для дополнительной сладости можно ввести ложку меда.
Приятного аппетита!
Куском или перемолоть в фарш: как лучше хранить замороженное мясо.