20 января 2025, 08:32
Для просмотра инаугурации: как сделать попкорн дома
Попкорн – это идеальный вариант для просмотра инаугурации. Легкий, ароматный и с ноткой сладкой карамели, он станет отличным дополнением к просмотру важного события.
Приготовьте дома эту классическую закуску и наслаждайтесь каждым моментом. Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis.
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Рецепт попкорна
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов попкорна;
– 3/4 чайной ложки соли 3/4 чайной ложки соли;
– 125 граммов сливочного масла;
– 50 миллилитров меда;
– 1/3 чайной ложки соды;
– 1 стакан сахара.
Приготовление:
- Попкорн обжарьте в масле, посолите и тщательно перемешайте.
- В большой кастрюле растопите масло, добавьте мед и сахар, доведите до кипения.
- Варите на среднем огне примерно семь минут, после чего добавьте пищевую соду и продолжайте готовить еще около пяти минут.
- Снимите кастрюлю с огня, добавьте попкорн и быстро перемешайте, ведь карамель быстро застывает.
- Для перемешивания лучше всего использовать деревянную ложку, смазанную маслом, чтобы попкорн не прилипал к ней.
- Когда попкорн равномерно покроется карамелью, выложите его на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- После застывания разделите отдельные зерна попкорна по необходимости.
Приятного аппетита!
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