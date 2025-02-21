Раньше этот был праздничный деликатес: самая вкусная намазка из 90-х, которую не стоит забывать

Когда-то основную роль закусок выполняли вкусные бутерброды, поэтому неудивительно, что намазки из простых ингредиентов доводили до вида шедевра. По крайней мере, эта точно может похвастаться таким эффектом.

Эта намазка даст возможность устроить праздник даже в обычный день. Также это отличный вариант вкусного перекуса, которого вы и родные будете ждать с нетерпением, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт намазки из 90-х

Время: 20 минут

20 минут Порций: 8

Ингредиент:

– 2 соленых огурца;

– 3 яйца;

– по пучку зеленого лука и укропа;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1/2 столовой ложки бальзамического уксуса;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 ложка горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую и натрите их в миску. Мелко нарежьте соленые огурцы, нашинкуйте зеленый лук и укроп, затем смешайте все с яйцами. В отдельной миске смешайте масло, бальзамический уксус, соль, черный перец и горчицу. Пропустите зубчик чеснока через пресс и добавьте к смеси. Вылейте готовую смесь в миску с яйцом и соленым огурцом, тщательно перемешайте. Поджарьте хлеб на сухой сковороде и разрежьте каждый ломтик пополам. Намажьте каждый ломтик хлеба подготовленной закуской из соленых огурцов.

Приятного аппетита!

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